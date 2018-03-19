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Раскрыто происхождение «корабля пришельцев»
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Раскрыто происхождение пролетевшего мимо Земли «корабля пришельцев» 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: nagualdesign / Wikimedia
Ученые Торонтского университета в Канаде пришли к выводу, что межзвездный астероид Оумуамуа, прозванный «кораблем пришельцев», изначально сформировался в системе из двух звезд. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.
По мнению исследователей, является странным сам тот факт, что первым обнаруженным объектом, который не принадлежит Солнечной системе, является астероид, а не комета. Последние часто выбрасываются за пределы Солнечной системы, и следует ожидать, что это свойственно и другим звездам.
Однако результаты моделирования показали, что скалистые объекты, подобные Оумуамуа, будут иметь неустойчивые орбиты рядом с двойными звездами.
Ученые показали, что наиболее вероятным «кандидатом» на роль места происхождения «инопланетного» астероида является система, в которой одна из звезд обладает высокой температурой и большой массой. Подобные системы имеют большое число каменистых объектов.
Оумуамуа является первым межзвездным объектом, который удалось обнаружить человеку. Астероид сигарообразной формы достигает в длину 400 метров, а в диаметре — около 30 метров. Объект был обнаружен 19 октября 2017 года на расстоянии 0,2 астрономической единицы от Земли.
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