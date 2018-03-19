«Корабль с гуманоидами» оказался астероидом Оумуамуа

Пролетевший мимо Земли «корабль пришельцев» оказался астероидом Оумуамуа

Оумуамуа является первым межзвездным объектом, который удалось обнаружить человеку. Астероид сигарообразной формы достигает в длину 400 метров, а в диаметре — около 30 метров.

Ученые Торонтского университета в Канаде раскрыли тайну межзвездного астероида Оумуамуа, прозванного «кораблем пришельцев». Согласно данным специалистов, данный небесное тело попало в Солнечную систему после того, как было выброшено собственного межзвездного пространства, пишет Phys.org.

Впервые специалисты зафиксировали появление астероида Оумуамуа 19 октября 2017 года на расстоянии 0,2 астрономической единицы от Земли. С помощью телескопа Pan-STARRS на Гавайях был замечена в небе светящаяся точка, которую вначале приняли за астероид. Но когда ученые вычислили орбиту, стало ясно, что астероид является межзвездным и прибыл к нам из другой звездной системы.

С помощью метода компьютерного моделирования ученые изучили поведение двойных звезд при выбросе объекта. Оказалось, что скалистые тела, такие, как астероид Оумуамуа, вероятнее всего, были выброшены бинарной звездной системой с Солнечную систему.

Оумуамуа является первым межзвездным объектом, который удалось обнаружить человеку. Астероид сигарообразной формы достигает в длину 400 метров, а в диаметре — около 30 метров.