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Объяснено появление «дыр» в иные Вселенные
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Объяснено появление «дыр» в иные Вселенные 

Lenta.ru 7 часов назад
Фото: Volker Springel / Max Planck Institute For Astrophysics / SPL
Космологи Оксфордского университета в Великобритании предложили механизм формирования войдов — гигантских пустых пространств, в которых отсутствуют галактики. Согласно выводам исследователей, на эти крупномасштабные структуры влияют струи плазмы, вырывающиеся из-за деятельности сверхмассивных черных дыр. Об этом сообщает издание Science Alert.
Войды занимают основную часть пространства, а плотность материи в них значительно ниже, чем в среднем во Вселенной. Они отделяются друг от друга галактическими нитями — цепями из скопления галактик, длина которых достигает порядка миллиарда световых лет. В созвездии Эридана находится самый крупный из известных войдов, называемый супервойдом. Он характерен чрезвычайно низким микроволновым излучением, и, по мнению некоторых ученых, может быть «дырой» в соседнюю Вселенную, возникшую из-за квантовой запутанности.
Войды могут быть выявлены с помощью анализа реликтового излучения — равномерно заполняющего Вселенную излучения, которое осталось с эпохи первичной рекомбинации водорода (около 400 тысяч лет после Большого взрыва), когда космос стал прозрачным. При этом пустоты выглядят как пятна более холодных областей в микроволновом фоне.
Исследователи проанализировали 774 войда, чтобы определить свойства заполняющего их газа. Для этой цели они использовали данные из обзора Baryon Oscillation Spectroscopic Survey, который позволяет изучить распределение вещества во Вселенной, вызванное акустическими барионными осцилляциями. Последние представляют собой периодические колебания в плотности барионной (обычной) материи.
Ученые показали, что внутри войдов плотность газа была ниже, чем во Вселенной в среднем. Однако его температура оказалась выше ожидаемой. Последнее объясняется тем, что среда в пустотах нагревается из-за релятивистских струй вещества, выбрасываемых из массивных черных дыр внутри блазаров. В свою очередь, это свидетельствует о том, что деятельность черных дыр влияет на формирование не только галактик, но и на такие крупномасштабные структуры, как войды.
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