Минкомсвязи рассказало о претензиях к Facebook и WhatsApp

В Минкомсвязи рассказали о претензиях к Facebook и WhatsApp

Николай Никифоров. "На мой взгляд, во всей истории, когда мы говорим про аспект борьбы с терроризмом и пытаемся те или иные мессенджеры обвинить в том, что их используют для тех или иных противоправных действий, мне кажется, самое главное, чтобы был единый подход. Я считаю, что нам нужно меньше устраивать информационных поводов, связанных с одним только Telegram. Гораздо больше вопросов возникает к сервисам, к примеру, компании Facebook, к WhatsApp, к другим мессенджерам. Мы почему-то все время из контекста выдергиваем именно историю с Telegram", — заявил Никифоров во время рабочего визита в Ростов-на-Дону. Вопросов по соблюдению российского законодательства гораздо больше к мессенджерам Facebook и WhatsApp, чем к сервису Telegram, который обязали дать ФСБ информацию для декодирования сообщений, заявил журналистам министр связи и массовых коммуникаций РФ Он добавил, что вопросы к мессенджерам касаются соблюдения российского законодательства, статуса организатора распространения информации, взаимодействия с правоохранительными органами в рамках системы оперативно-розыскных мероприятий. Он добавил, что эти вопросы к сервисам Facebook и WhatsApp "стоят гораздо более в остром ключе", чем к Telegram. Ранее во вторник Верховный суд России отклонил иск мессенджера Telegram к ФСБ по поводу ключей шифрования. После этого Роскомнадзор уведомил Telegram о необходимости исполнения требований закона о предоставлении информации органам безопасности и дал 15 дней, чтобы предоставить ФСБ информацию, необходимую для декодирования сообщений. В противном случае ведомство обратится в суд для блокировки доступа к сервису на территории РФ.