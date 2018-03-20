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Минкомсвязи рассказало о претензиях к Facebook и WhatsApp
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В Минкомсвязи рассказали о претензиях к Facebook и WhatsApp 

РИА Новости 20 марта 2018
Фото: РИА Новости
Вопросов по соблюдению российского законодательства гораздо больше к мессенджерам Facebook и WhatsApp, чем к сервису Telegram, который обязали дать ФСБ информацию для декодирования сообщений, заявил журналистам министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров.
"На мой взгляд, во всей истории, когда мы говорим про аспект борьбы с терроризмом и пытаемся те или иные мессенджеры обвинить в том, что их используют для тех или иных противоправных действий, мне кажется, самое главное, чтобы был единый подход. Я считаю, что нам нужно меньше устраивать информационных поводов, связанных с одним только Telegram. Гораздо больше вопросов возникает к сервисам, к примеру, компании Facebook, к WhatsApp, к другим мессенджерам. Мы почему-то все время из контекста выдергиваем именно историю с Telegram", — заявил Никифоров во время рабочего визита в Ростов-на-Дону.
Он добавил, что вопросы к мессенджерам касаются соблюдения российского законодательства, статуса организатора распространения информации, взаимодействия с правоохранительными органами в рамках системы оперативно-розыскных мероприятий. Он добавил, что эти вопросы к сервисам Facebook и WhatsApp "стоят гораздо более в остром ключе", чем к Telegram.
Ранее во вторник Верховный суд России отклонил иск мессенджера Telegram к ФСБ по поводу ключей шифрования. После этого Роскомнадзор уведомил Telegram о необходимости исполнения требований закона о предоставлении информации органам безопасности и дал 15 дней, чтобы предоставить ФСБ информацию, необходимую для декодирования сообщений. В противном случае ведомство обратится в суд для блокировки доступа к сервису на территории РФ.
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