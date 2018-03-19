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Мумии «пришельцев» с плато Наска оказались подделкой
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Мумии «пришельцев» с плато Наска оказались подделкой 

Российская Газета 9 часов назад
Фото: Российская Газета
Антропологи признали странные мумии, якобы найденные в перуанской пустыне Наска, поддельными. Об этом сообщает Live Science.
О сенсационной находке на прошлой неделе сообщили многие новостные агентства мира. Якобы в Перу в пустыне Наска еще в 2015 году были обнаружены странные мумии с непропорционально большими конечностями. Некоторые назвали их останками инопланетян. Однако ученые развеяли этот миф.
Профессор антропологии Эндрю Нельсон из Университета Западного Онтарио сообщил, что одна из пяти представленных находок похожа на мумию, действительно ранее обнаруженную на плато Наска. Однако неизвестные оставили от нее лишь тело и голову.
"Большие руки и ноги явно принадлежат другим телам, — говорит Эндрю Нельсон. — Вероятно, фальсификаторы позаимствовали их у других мумий. А чтобы скрыть следы манипуляций, прикрыли тканью".
Около десятка перуанских ученых выступили против фальсификации находок, заявив, что такая практика противоречит национальным и международным нормам. Они напомнили о том, что в 2015 году при раскопках была обнаружена 171 мумия возрастом 1200 лет. Останки принадлежали древним людям, проживавшим в этих местах.
Вероятно, часть мумий на плато Наска была найдена не учеными, а грабителями могил. Одна из таких банд известна полиции, но уже 20 лет остается неуловимой. Возможно, фальсификаторы использовали фрагменты настоящих мумий, чтобы создать тела "пришельцев".
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