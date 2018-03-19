На Таймыре исследуют животный мир

Масштабные исследования животного мира пройдут на Таймыре в 2018 году

Экспедиция для комплексного исследования животного мира пройдет в 2018 году в восточной части полуострова Таймыр в Красноярском крае. В научный прицел попадут популяции дикого северного оленя, белого медведя, лахтаногих, других представителей фауны этой северной земли, рассказали ТАСС в объединенной дирекции "Заповедников Таймыра".

В прошлом году ученые из объединенной дирекции "Заповедников Таймыра" и приглашенные специалисты во время масштабной Пясинской экспедиции изучили значительную часть запада полуострова. Исследования этого года должны замкнуть круг и предоставить науке картину о состоянии природы по всему Таймыру.

Пясинская экспедиция 2017 года считается крупнейшей за последние три десятилетия на Таймыре, ученые собирали информацию с помощью авиации, водной и сухопутной техники. Планируемая Восточная должна стать не менее масштабным мероприятием. По следам северного оленя

"Надеемся, что получится большой исследовательский проект по дикому северному оленю. Есть данные математического моделирования, но биология — это не математика, моделирование не всегда соответствует действительности. После этой экспедиции надеемся закрыть вопрос по состоянию популяции оленя", — сказала Лисовская. Как рассказала ТАСС заместитель директора объединенной дирекции Екатерина Лисовская, одна из основных задач 2018 года — исследование таймырской популяции дикого северного оленя.

Сейчас в научной среде и прессе преобладают алармистские представления — численность популяции на Таймыре, откуда животные регулярно мигрируют в Эвенкию и Якутию, оценивается в 350-450 тыс. особей. Считается, что количество дикого оленя сокращается во всех северных регионах страны — сейчас в России обитает около 900 тыс. особей, а несколько десятилетий назад их было 1,5 млн Главные угрозы парнокопытным — браконьерство и неконтролируемая охота, а также несовершенство законодательной базы, регулирующей разные виды охоты на северного оленя.

Есть данные, что крупнейшая в мире таймырская популяция сократилась почти вдвое за последние десять лет именно из— за перепромысла, охота проводится с нарушением существующих сроков, объемов и способов добычи. Белый и неголодный

Как отметила Лисовская, специалисты планируют исследовать ситуацию и по другим видам животных, так как "изучать только северного оленя, учитывая затраченный объем людских и денежных усилий, привлечение авиации, будет нерационально".

"Планируем наблюдать различные виды животных и птиц, ихтиофауну. Естественно будем наблюдать и белых медведей", — подчеркнула она.

"Мы можем спорить с имеющимися заявлениями о том, что медведи худые и не имеют достаточной кормовой базы на Таймыре. Ни одного истощенного медведя на полуострове Таймыр мы не наблюдали. Это хорошо упитанные звери. Нередко наблюдаем их в процессе охоты на лахтаков (вид тюленей — прим. ТАСС)", — сказала собеседница агентства. Крупнейшее лежбище Ранее численность белых медведей на Таймыре и арктических островах оценивалась в 1,6-2,2 тыс. особей.

"Ранее считалось, что крупнейшим местом сосредоточения моржей является остров Врангеля. Но тогда в бухте единовременно было более тысячи особей, вокруг них бродили 30 медведей", — сказала Лисовская, отметив, что острову Врангеля рано передавать пальму первенства бухте Прончищевой. Планируя наблюдение за медведями, ученые рассчитывает не оставить без внимания ластоногих: моржей, тюленей, нерпу — основную кормовую базу белых хищников. На востоке Таймыра есть уникальное место — бухта Марии Прончищевой, названная так по имени погибшей в этих местах супруги русского мореплавателя XVIII века. В 2014 году здесь было зафиксировано самое большое лежбище моржей в России.

"Генетический анализ показал, что на Таймыре обитает отдельный подвид моржей. Но нам не хватает рядов наблюдения, чтобы понять каждый год в бухте такая концентрация моржей или это было случайное скопление. В прошлом году удалось подтвердить, что они там по-прежнему есть, но для того, чтобы делать выводы нужно наблюдать несколько лет подряд", — подчеркнула она. Мечта о флоте