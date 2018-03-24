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Экипаж «Союза МС-08» перешел на борт МКС
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Экипаж корабля «Союз МС-08» перешел на борт МКС 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © NASA
Экипаж пилотируемого корабля "Союз МС-08", запущенного с Байконура, после проверки герметичности стыковки и выравнивания давления между кораблем и Международной космической станцией (МКС) открыл переходной люк и перешел на борт МКС, передает корреспондент РИА Новости из Центра управления полетами.
Ракета "Союз-ФГ" с кораблем стартовала вечером 21 марта с космодрома Байконур. На МКС прибыли космонавт "Роскосмоса" Олег Артемьев, а также бортинженеры, астронавты NASA Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд.
Как сообщал ранее Артемьев, экипаж взял с собой на станцию мяч Telstar18, который после возвращения на Землю будет, скорее всего, задействован в первом матче турнира, в котором сыграют сборные России и Саудовской Аравии.
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