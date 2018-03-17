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В Нидерландах найден клад XV века
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В Нидерландах рабочие нашли средневековый горшок с монетами 

RT на русском 18 часов назад
Фото: Oasen
Двое рабочих случайно обнаружили средневековый горшок с монетами во время прокладки труб в нидерландском населённом пункте Хёф и Хааг. Об этом сообщает LiveScience.
Отмечается, что в горшке находилось около 500 монет, 12 из которых были золотыми, а остальные — серебряными. Монеты датируются XV веком.
По данным издания, находка была сделана ещё 1 марта, но известно о ней стало лишь недавно.
По мнению учёных, монеты помогут лучше понять историю данной местности.
Ранее японские археологи обнаружили крупнейший денежный клад в истории страны.
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