В Нидерландах найден клад XV века

В Нидерландах рабочие нашли средневековый горшок с монетами

Двое рабочих случайно обнаружили средневековый горшок с монетами во время прокладки труб в нидерландском населённом пункте Хёф и Хааг. Об этом сообщает LiveScience.

Отмечается, что в горшке находилось около 500 монет, 12 из которых были золотыми, а остальные — серебряными. Монеты датируются XV веком.

По данным издания, находка была сделана ещё 1 марта, но известно о ней стало лишь недавно.

По мнению учёных, монеты помогут лучше понять историю данной местности.

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