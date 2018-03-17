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На Байконуре готовятся к запуску «Союза МС-08»
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Авиация Центрального военного округа проконтролирует запуск «Союза МС-08» 

РИА Новости 18 часов назад
Фото: РИА Новости
Авиация Центрального военного округа (ЦВО) переместилась на оперативные аэродромы для обеспечения запуска корабля "Союз МС-08", который состоится 21 марта, сообщает пресс-служба ЦВО.
"Авиация Центрального военного округа перебазировалась на оперативные аэродромы в Байконуре, Жезказгане, Караганде и Горно-Алтайске для поисково-спасательного обеспечения запуска транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-08", который запланирован на 21 марта 2018 года", — говорится в сообщении.
Добавляется, что запуск "Союза МС-08" будет осуществлен на космодроме Байконур. Корабль должен доставить на Международную космическую станцию (МКС) новый экипаж для длительной экспедиции.
Около 100 военнослужащих, четыре вертолета Ми-8, два самолета Ан-26 и Ан-12 и 10 единиц наземной техники принимают участие в обеспечении старта, сообщает пресс-служба.
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