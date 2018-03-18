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Японские ученые создали робота-баскетболиста
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Японские ученые создали робота-баскетболиста 

ТК «Звезда» 3 часа назад
Робот при выполнении броска ведет себя подобно профессиональным спортсменам.
Инженеры из Японии создали робота, способного безупречно исполнять штрафные броски в баскетболе.
Как пишет The Verge, программисты проверили робота-баскетболиста в игре со спортсменами японской баскетбольной команды Alvark Tokyo.
На видеозаписи запечатлено, как робот при выполнении броска ведет себя подобно профессиональным спортсменам. Он приседает, сгибая ноги в коленях, и держит мяч одной рукой. Затем машина распрямляет ноги и руку, а заканчивается бросок движением кисти робота.
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