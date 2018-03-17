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В розовом цвете: NASA опубликовало фото бури на Юпитере
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В розовом цвете: NASA опубликовало фото бури на Юпитере 

РИА Новости 9 часов назад
Фото: NASA
NASA опубликовало фотографию бури на Юпитере, сделанную автоматической межпланетной станцией Juno.
На снимке запечатлен шторм, бушующий на северном полушарии планеты.
​Изображение было сделано в феврале во время одиннадцатого сближения Juno с Юпитером. Аппарат находился примерно в 12 тысячах километров от облачного слоя газового гиганта.
Ученые-любители обработали сделанный межпланетной станцией снимок с помощью фоторедактора, благодаря чему облачные пики окрасились в розовый цвет.
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