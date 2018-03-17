В розовом цвете: NASA опубликовало фото бури на Юпитере

NASA опубликовало фотографию бури на Юпитере, сделанную автоматической межпланетной станцией Juno.

На снимке запечатлен шторм, бушующий на северном полушарии планеты.

Everything's coming up roses. See a close-up view of a storm with bright cloud tops in this rose-colored view of #Jupiter. https://t.co/gRC8diDxTr pic.twitter.com/JjODp2o3ek— NASA's Juno Mission (@NASAJuno) 15 марта 2018 г.

​Изображение было сделано в феврале во время одиннадцатого сближения Juno с Юпитером. Аппарат находился примерно в 12 тысячах километров от облачного слоя газового гиганта.

Ученые-любители обработали сделанный межпланетной станцией снимок с помощью фоторедактора, благодаря чему облачные пики окрасились в розовый цвет.