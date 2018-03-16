Airbus начала испытания космического гарпуна для сбора мусора на орбите Земли

Компания Airbus проводит испытания гарпуна, разработанного специально для вылавливания вышедших из строя искусственных спутников и космического мусора. Об этом сообщает вещательная корпорация Би-би-си.

По задумке конструкторов, "снарядом", представляющим из себя металлический гарпун длиной один метр, оснастят специальный космический аппарат, который будет способен догнать спутник. После сближения с целью гарпун, прикрепленный к своему носителю крепким тросом, должен будет эту цель "поймать" и зафиксировать. Завершается весь процесс тем, что аппарат утягивает за собой спутник или какой-либо другой космический мусор обратно в атмосферу, где вместе с ними сгорает.

В настоящее время разработчики тестируют пневматический гарпун в британском городе Стивенидж в графстве Хартфордшир, выстреливая им в металлические листы с сотовым наполнителем толщиной в 3 см (прочный материал, применяющийся при строительстве космических летательных аппаратов). "Наш гарпун проходит сквозь эти листы, как горячий нож сквозь масло", — рассказал Би-би-си один из испытателей Алестер Уэйман. По его словам, у гарпуна есть особые автоматизированные шипы, которые раскрываются при попадании в цель и помогают ее крепко зафиксировать.

Разработчики теперь надеются испытать миниатюрную версию своего изобретения в космосе. Для этого они собираются отправить мини-гарпун на орбиту вместе с другим аппаратом, также разработанным компанией Airbus для борьбы с космическим мусором, под названием RemoveDebris. Этот аппарат выполнен в форме куба, размером со стиральную машину, который оснащен специальными механическими инструментами для поиска и "выталкивания с орбиты" космического мусора, а также вышедших из строя искусственных спутников.

RemoveDebris уже в следующем месяце планируют отправить на Международную космическую станцию, где его соберут космонавты. Затем аппарат вместе с гарпуном опробуют в открытом космосе. После испытаний RemoveDebris войдет в земную атмосферу и полностью сгорит. По словам ученых, это делается для того, чтобы их устройство само не превратилось в космический мусор.

Создатели надеются на то, что их проект стоимостью в £15 млн ($20 млн) положит начало более масштабной деятельности по очистке земной орбиты от космического мусора.

По оценкам специалистов, вокруг Земли cейчас вращаются около 7,5 тыс. тонн отходов, или более полумиллиона отдельных кусков мусора, каждый из которых представляет потенциальную опасность для любого космического летательного аппарата. Среди такого мусора — и вышедший из строя в 2012 году европейский спутник Envisat, масса которого составляет более 8 тонн.