Все дисковые галактики во Вселенной объединяет одна деталь 

Астрофизики из Международного центра радиоастрономических исследований (ICRAR), а также Университета Западной Австралии пришли к интересным выводам в рамках последних исследований: независимо от размера и массы, все дисковые галактики во Вселенной объединяет одна общая деталь — все они делают один полный оборот вокруг своей оси примерно за 1 миллиард лет.

«Конечно, речь не идет об уровне точности швейцарских часов, но всех их объединяет одно: независимо от того, какую галактику мы берем, — очень большую или крохотную — находясь на краю этой галактики, вы совершите один оборот вокруг ее оси примерно за один миллиард лет», — объясняет руководитель исследования Герхардт Мейрер из Университета Западной Австралии.

В число дисковых галактик входят линзовидные и спиральные, как наш Млечный Путь или Галактика Андромеды неподалеку. И в этом смысле дисковые галактики можно сравнить с космическими часами, отмечают ученые в статье, опубликованной в журнале The Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.