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Все дисковые галактики во Вселенной объединяет одна деталь
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Все дисковые галактики во Вселенной объединяет одна деталь 

Hi-News.ru 19 часов назад
Фото: hi-news.ru
Астрофизики из Международного центра радиоастрономических исследований (ICRAR), а также Университета Западной Австралии пришли к интересным выводам в рамках последних исследований: независимо от размера и массы, все дисковые галактики во Вселенной объединяет одна общая деталь — все они делают один полный оборот вокруг своей оси примерно за 1 миллиард лет.
В число дисковых галактик входят линзовидные и спиральные, как наш Млечный Путь или Галактика Андромеды неподалеку. И в этом смысле дисковые галактики можно сравнить с космическими часами, отмечают ученые в статье, опубликованной в журнале The Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.
«Конечно, речь не идет об уровне точности швейцарских часов, но всех их объединяет одно: независимо от того, какую галактику мы берем, — очень большую или крохотную — находясь на краю этой галактики, вы совершите один оборот вокруг ее оси примерно за один миллиард лет», — объясняет руководитель исследования Герхардт Мейрер из Университета Западной Австралии.
К такому выводу исследователи пришли после измерения радиальной скорости движения нейтрального водорода 130 галактик, отличающихся по размерам, в некоторых случаях в 30 раз. Астрофизики отмечают, что одинаковая скорость обращения характерна для плотных и крупных галактических объектов, а также для скоплений аналогичного размера, но значительно меньшей плотности.
Астрономы также отмечают, что при помощи простых математических преобразований можно показать, что все галактики одинакового размера имеют примерно одинаковую среднюю внутреннюю плотность.
«Обнаружение такой закономерности в галактиках помогает лучше понять механику их вращения — вы не найдете быстро вращающуюся плотную галактику, в то время как другая галактика такого же размера, но меньшей плотности вращается медленнее», — говорит профессор Мейрер.
Кроме того, ученые обращают внимание на один интересный факт, который они обнаружили в рамках наблюдений. На внешней границе галактического диска находятся не только плотные скопления молодых звезд и межзвездного газа, но и большое количество намного более старых звезд, смешанных с молодыми и межзвездным газом. У галактического диска довольно четкая граница. Это знание поможет астрономам более точно определять границы галактик, что, в свою очередь, сбережет ресурсы при наблюдениях граничных областей галактик.
Исследователи делают оговорку, что для подтверждения универсальности их открытия касаемо скорости галактик необходимо провести измерения по более широкому набору дисковых галактик, чтобы полностью исключить какую-либо предвзятость.
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