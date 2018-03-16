«Роскосмос» выступил с претензией к американцам

«Роскосмос» потребовал от американцев объяснить компенсации провального пуска

«Главкосмос» направил запрос в страховую компанию Starr Aviation и в компанию-заказчик Astro Digital с целью получения разъяснений, на каких основаниях была проведена страховая выплата за неработоспособные спутники Landmapper-BC1 и Landmapper-BC2, запущенные госкорпорацией. Об этом сообщает РИА Новости.

>> «Роскосмос» отсоединится от США «В случае с компанией Astro Digital "Главкосмос" предоставил ей все необходимые отчеты о проведенной пусковой кампании, результатом которой стало успешное выведение космических аппаратов заказчика на заданную орбиту. В отчете есть упоминания об аномалии в работе одного из двигателей малой тяги разгонного блока, подтверждающие, что на результаты пуска это не повлияло, и пуск был признан полностью успешным», — отметил собеседник агентства.

Он подчеркнул, что все отклонения, возникающие в процессе каждого запуска, рассматриваются в соответствии с внутренними процедурами «Роскосмоса». «Комиссиями "Роскосмоса" установлено, что зафиксированные замечания не повлияли на качество решения целевой задачи и не передаются на уровень заказчика без дополнительных запросов детального исследования систем работы разгонного блока. В случае с компанией Astro Digital официальных запросов о необходимости предоставить дополнительную информацию не поступало», — заключил представитель госкорпорации.

Astro Digital удалось получить телеметрические данные пуска, из которых следовало, что на одном из двигателей разгонного блока произошла утечка гидразина, воспламенившегося после включения другого силового агрегата разгонного блока. В результате находящиеся в головной части ракеты спутники получили повреждения.

К аналогичным выводам пришла российская команда, занимавшаяся созданием спутника «Маяк», выводимого вместе с космическими аппаратами Dauria Aerospace и Astro Digital. Разработчики показали, что спутники, выведенные на орбиту с примерным апогеем в 600 километров, вышли из строя из-за «попадания на них продуктов разложения гидразина из одного или нескольких жидкостных двигателей малой тяги реактивной системы управления разгонного блока».

Полученные российскими разработчиками данные «Главкосмос» назвал спекуляцией, оставив за собой право «в случае продолжения спекуляций применить соответствующие меры».

«Роскосмос» также отказался предоставлять частной российской компании Dauria Aerospace, изготовившей по заказу госкорпорации спутники МКА-Н №1 и №2, телеметрические данные с разгонного блока «Фрегат», однако по-прежнему требует со стартапа 290 миллионов рублей за неработающие космические аппараты.

В ходе пуска российской ракеты «Союз-2.1а» (с разгонным блоком «Фрегат») 14 июля 2017 года на три разных орбиты выводились 73 спутника. При этом неполадки в разное время наблюдались только у космических аппаратов, выводимых на орбиту с примерным апогеем в 600 километров (у 12 из 24 спутников).