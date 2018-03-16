Названа новая опасность путешествия на Марс

Ученые Университета Нью-Гэмпшира в США выяснили, что воздействие радиации на астронавтов, совершающих межпланетное путешествие, серьезнее, чем считалось раннее. Причиной этого является снижение солнечной активности, в результате чего солнечный ветер менее эффективно отражает космические лучи. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Исследователи проанализировали данные CRaTER — прибора, расположенного на борту автоматической станции Lunar Reconnaissance Orbiter и предназначенного для оценки вредного воздействия космических лучей и солнечной радиации. Оказалось, что излучение, источниками которого являются объекты за пределами Солнечной системы, становится более интенсивным. Причиной этого является аномальный длинный период пониженной солнечной активности.

По словам ученых, доза возможного облучения, которую получат астронавты, отправившиеся на Марс, повысится на 30 процентов. Однако опасность исходит и от Солнца. Так, в сентябре 2017 года астрономы зафиксировали выброс корональной массы, который привел к испусканию высокоэнергетических частиц.