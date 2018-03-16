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На Украине нашли гиперзвуковой беспилотник
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На Украине нашли гиперзвуковой беспилотник 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: ГП «КБ «Южное»
Конструкторское бюро «Южное», расположенное в украинском Днепре, разрабатывает для Саудовской Аравии гиперзвуковую многоразовую космическую систему, предназначенную для запуска небольших спутников. Об этом Popular Mechanics сообщили источники в ракетно-космической Украины.
Проект космической системы предполагает запуск семитонной орбитальной ракеты с 30-тонного гиперзвукового летательного аппарата. Отделение ракеты от корабля должно происходить на высоте 25-30 километров, когда последний движется в 4-6 раз быстрее скорости звука под углом 40-50 градусов к горизонту. Такая система предполагает запуск спутников тяжелее 100 килограммов с высоты около 500 километров.
Издание отдельно отмечает, что гиперзвуковой беспилотный самолет-носитель должен получить прямоточный воздушно-реактивный двигатель, запускаемый после того, как турбореактивные двигатели разгоняют летательный аппарат до достаточно высоких скоростей.
Popular Mechanics добавляет, что «Южное» не имеет опыта создания таких космических систем, хотя имеет практику сотрудничества с Саудовской Аравией, в частности, в области создания оперативно-тактического ракетного комплекса «Гром-2», метеорологической ракеты, ракеты-носителя среднего класса и комплекса противовоздушной обороны.
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