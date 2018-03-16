HTC U12 показался на рендере

В Сети появился рендер HTC U12, которым мы готовы поделиться. Компания HTC, по слухам, может представить девайс в апреле, однако старт продаж, скорее всего, состоится в мае.

Аппарат оснастят 5,99-дюймовым дисплеем с разрешением 1440p, процессором Snapdragon 845, 6 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти с поддержкой microSD-карт, двойной основной камерой (12 Мп + 16 Мп) и 8-Мп фронтальной, аккумулятором на 3420 мАч, защитой IP68. Из дополнительных особенностей стоит выделить разблокировку по лицу, Edge Sense 2.0 и Android 8.0 Oreo.

Еще одной интересной новостью стала информация о том, что U12 получит наименование U12+. При этом компания может не представить компактную версию. Подобный шаг позволит пользователям ассоциировать U12+ с более дорогими версиями флагманов конкурентов, например, Galaxy S9+ или Mate-линейкой.

Внешне U12+ получился довольно спорным. С одной стороны, компания придерживается своего стиля, но девайс выглядит не очень современно, и, на мой взгляд, U11+ выглядит привлекательнее. А что думают наши читатели?