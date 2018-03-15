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Предки людей скрещивались с денисовцами два раза
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Генетики: предки людей скрещивались с денисовцами не один, а два раза 

РИА Новости 13 часов назад
Фото: РИА Новости
Палеогенетики неожиданно обнаружили в ДНК современных людей следы не одной, а сразу двух популяций денисовцев, которые указывают на то, что они скрещивались с кроманьонцами как минимум два раза. Это усложняет картину эволюции человечества, говорится в статье, опубликованной в журнале Cell.
"Мы и так знали, что наши предки контактировали с денисовцами, и что папуасы унаследовали примерно 5% своей ДНК от этих древних людей. Когда мы сравнили полные геномы денисовцев, полинезийцев и народов Азии, мы обнаружили, что в ДНК азиатов присутствует второй набор генов древних людей, который отсутствует у жителей Полинезии", — заявила Шэрон Браунинг, генетик из университета штата Вашингтон в Сиэтле (США).
В декабре 2010 года знаменитый палеогенетик Сванте Паабо заявил об открытии "третьего" вида людей, чьи останки — одна костяшка пальца — были найдены в российской Денисовой пещере на Алтае. Это открытие было совершено благодаря "воскрешению" обрывков генома, сохранившихся в трех фрагментах костей древнего человека — фаланговой кости пальца и двух зубах, найденных в пещере.
Как изначально считали ученые, найденные ими "денисовцы" были родичами неандертальцев, которые жили в пещере примерно 50 тысяч лет назад. Впоследствии выяснилось, что "денисовцы" возникли гораздо раньше, чем предполагали ученые, и были отдельным подвидом людей. Следы их ДНК остались в геномах современных полинезийцев, индейцев Южной Америки и ряда народов Юго-Восточной Азии.
Браунинг и ее коллеги неожиданно открыли следы еще одной популяции денисовцев в ДНК современного человека, разрабатывая и проверяя новые методики анализа и сопоставления геномов близкородственных групп ныне существующих и уже вымерших людей.
Проанализировав в общей сложности примерно пять тысяч геномов людей, принадлежавших к разным этносам и расам, ученые обнаружили, что в ДНК современных жителей Китая, Японии, Кореи и других стран Восточной Азии тоже присутствуют следы денисовцев.
Их доля была относительно небольшой, около 0,1-0,2% от общей длины генома, однако они заметно отличались по своей структуре от тех фрагментов "денисовской" ДНК, которые были найдены в генетическом коде папуасов. Что интересно, несмотря на относительно небольшую долю генома древних людей, китайцы, японцы и вьетнамцы были гораздо ближе к алтайским денисовцам по структуре генов, чем обитатели Океании и Юго-Восточной Азии.
Этот факт, как считает Браунинг, говорит о том, что примерно 50 тысяч лет назад, когда кроманьонцы начали проникать в Азию, на ее территории существовало как минимум две обособленных группы "денисовцев", одна из которых жила на севере континента, а другая — на юге.
Их гены, по мнению авторов статьи, могли помочь мигрантам быстро приспособиться к новым условиям жизни и приобрести иммунитет к тем болезням, которые присутствовали на территории Евразии, но отсутствовали в Африке.
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