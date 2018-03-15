Ещё
«Союз-5» не устроил нового владельца «Морского старта»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ракета «Союз-5» не устраивает нового владельца «Морского старта» из-за высокой стоимости 

ТАСС 14 часов назад
Фото: ТАСС
Новая российская ракета-носитель "Союз-5", разрабатываемая РКК "Энергия", не устраивает нового владельца проекта "Морской старт" из-за ее высокой цены.
Об этом сообщил в четверг гендиректор "С7 космические транспортные системы" ("дочка" группы S7, купившей в 2016 году "Морской старт") Сергей Сопов.
"Ракета Союз-5" в таком виде, в каком его представляют, нам не нужен. По сути, это потолстевшая и потяжелевшая ракета "Зенит" (которую использовали и планируют эксплуатировать для "Морского старта" — прим. ТАСС). Зачем делать новый "Зенит", чтобы через 15 лет он устарел? Основополагающий момент для нас — это цена [ракеты], и здесь мы не можем найти общий язык с нашей промышленностью", — сказал Сопов.
По его словам, ракеты "Зенит" в том виде, в котором они существуют 40 лет, могут эксплуатироваться еще шесть-семь лет, однако надо думать о замене. "Мы точно знаем, что это должна быть ракета среднего класса, которая будет выводить на низкую опорную орбиту 16-17 тонн [полезной нагрузки]", — уточнил Сопов.
Он также отметил, что для того, чтобы конкурировать с ракетами Falcon 9 компании SpaceX, которая заняла большую долю на рынке пусковых услуг, затраты на ракеты для "Морского старта" должны быть ниже, чем у американской компании.

"Морской старт"

"Морской старт" — международный коммерческий проект ракетно-космического комплекса морского базирования. Для его реализации в 1995 году была создана одноименная компания, учредителями которой выступили американская корпорация Boeing, российская РКК "Энергия", норвежское судостроительное предприятие Kvaerner (ныне Aker Solutions), украинские КБ "Южное" и ПО "Южмаш". Летом 2009 года компания "Морской старт" объявила о своем банкротстве, после реорганизации в 2010 году ведущую роль в проекте получила РКК "Энергия". В 2014 году запуски были приостановлены.
В конце сентября 2016 года группа компаний S7 подписала с группой Sea Launch контракт на покупку "Морского старта", предметом сделки стали плавучая платформа Odyssey, корабль Sea Launch Commander, наземное оборудование в порту Лонг-Бич (Калифорния), а также товарный знак Sea Launch.

"Союз-5"

Ранее сообщалось, что технический облик ракеты "Союз-5" определен. Новую ракету планируется использовать для запусков пилотируемых кораблей "Федерация". Первый запуск носителя запланирован на 2021 год, первый пилотируемый старт — на 2022 год.
Идея создания новой моноблочной двухступенчатой ракеты-носителя "Союз-5", которая заняла бы нишу между ракетами "Союз" и "Зенит", принадлежит РКЦ "Прогресс". Пакетная схема объединения предполагала создание семейства ракет от легкой (способна выводить на низкую орбиту три тонны полезной нагрузки с космодрома Восточный) до тяжелой (26 тонн полезной нагрузки).
ТАСС: последние новости
Тюменские ученые разработали плавающую установку для получения пресной воды из воздуха Ученые обнаружили карикатурный автопортрет Микеланджело на одном из его рисунков Роскосмос: спутники Dauria Aerospace были в 1,5 км от "Фрегата" во время сбоя в двигателе
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: «Нежданчик» от России225
Минобороны жестко ответило на предложение заткнуться1252
Поклонская «подложила свинью» Собчак153
Путин увидел будущее378
Трамп разводится9
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
00:44
Пока вы спали: «Нежданчик» от России
Общество
00:53
Минобороны жестко ответило на предложение заткнуться
Армия
08:46
Скандальному отпеванию Табакова нашли оправдание
Шоу-бизнес
04:29
Поцелуй Кэти Перри стал поводом для скандала
Шоу-бизнес
00:56
Бузова раскрыла неприглядную правду об известном рэпере
Шоу-бизнес
00:33
Газманов отказался от третьего ребенка
Шоу-бизнес
00:15
BMW Панина объявили в розыск
Шоу-бизнес Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение