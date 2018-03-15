«Союз-5» не устроил нового владельца «Морского старта»

Ракета «Союз-5» не устраивает нового владельца «Морского старта» из-за высокой стоимости

"Ракета Союз-5" в таком виде, в каком его представляют, нам не нужен. По сути, это потолстевшая и потяжелевшая ракета "Зенит" (которую использовали и планируют эксплуатировать для "Морского старта" — прим. ТАСС). Зачем делать новый "Зенит", чтобы через 15 лет он устарел? Основополагающий момент для нас — это цена [ракеты], и здесь мы не можем найти общий язык с нашей промышленностью", — сказал Сопов. Об этом сообщил в четверг гендиректор "С7 космические транспортные системы" ("дочка" группы S7, купившей в 2016 году "Морской старт") Сергей Сопов.

По его словам, ракеты "Зенит" в том виде, в котором они существуют 40 лет, могут эксплуатироваться еще шесть-семь лет, однако надо думать о замене. "Мы точно знаем, что это должна быть ракета среднего класса, которая будет выводить на низкую опорную орбиту 16-17 тонн [полезной нагрузки]", — уточнил Сопов.

"Морской старт" Он также отметил, что для того, чтобы конкурировать с ракетами Falcon 9 компании SpaceX , которая заняла большую долю на рынке пусковых услуг, затраты на ракеты для "Морского старта" должны быть ниже, чем у американской компании.

"Морской старт" — международный коммерческий проект ракетно-космического комплекса морского базирования. Для его реализации в 1995 году была создана одноименная компания, учредителями которой выступили американская корпорация Boeing , российская РКК "Энергия", норвежское судостроительное предприятие Kvaerner (ныне Aker Solutions), украинские КБ "Южное" и ПО "Южмаш" . Летом 2009 года компания "Морской старт" объявила о своем банкротстве, после реорганизации в 2010 году ведущую роль в проекте получила РКК "Энергия". В 2014 году запуски были приостановлены.

В конце сентября 2016 года группа компаний S7 подписала с группой Sea Launch контракт на покупку "Морского старта", предметом сделки стали плавучая платформа Odyssey, корабль Sea Launch Commander, наземное оборудование в порту Лонг-Бич (Калифорния), а также товарный знак Sea Launch. "Союз-5"

Ранее сообщалось, что технический облик ракеты "Союз-5" определен. Новую ракету планируется использовать для запусков пилотируемых кораблей "Федерация". Первый запуск носителя запланирован на 2021 год, первый пилотируемый старт — на 2022 год.