Графен превратили в угольно-черную краску для волос

Физики превратили графен в угольно-черную краску для волос

"Как правило, большинству ученых, пытающихся приспособить графен для решения разного рода практических задач, его черный цвет бесполезен или даже мешает. В нашем случае, это наоборот, главное и единственное интересующее нас свойство — мы можем использовать любой дефектный или низкокачественный графен для производства краски для волос", — рассказал Цзясин Хуан, физик из Северо-Западного университета в Эванстоне (США). Ученые из США превратили графен в безопасную для здоровья краску для волос, обладающую невероятно глубоким "угольным" цветом и защищающую человека от разрядов статики, говорится в статье, опубликованной в журнале Chem.

Константин Новоселов и Графен представляет собой одиночный слой атомов углерода, соединенных между собой структурой химических связей, напоминающих по своей геометрии структуру пчелиных сот. За создание графена, обладающего уникальными физико-химическими свойствами, работающие в Великобритании выходцы из России Андрей Гейм получили Нобелевскую премию 2010 года по физике.

Хуан и его коллеги нашли одно из самых необычных применений для этого "чудо-материала", обратив внимание на то, что микроскопические пластинки графена похожи по своим размерам и форме на чешуйки, покрывающие волосы.

Это натолкнуло их на мысль, что раствор из достаточно небольших частичек графена можно использовать в качестве своеобразной краски для волос, которая будет одновременно и достаточно прочной для того, чтобы не смываться при первом же походе в ванную, и при этом сами волосы будут оставаться естественно гибкими.

У подобной краски, как объясняет Хуан, есть множество преимуществ — ее нанесение не требует использования перекиси водорода и потенциально токсичных и канцерогенных органических растворителей, она защищает волосы от разрушения, и она наносится и закрепляется практически мгновенно.

Графеновый "колер", по словам физика, не обязательно будет угольно черным — к примеру, если графен обработать кислородом или другими окислителями, он окрасится в светло-коричневый тон, а его нагрев сделает подобный материал более темным.

Как шутит физик, краски на базе графена появятся на прилавках магазинов раньше, чем различные электронные гаджеты и прочие сложные приборы, так как в ее изготовлении нет ничего сложного.