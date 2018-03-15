В музее обнаружили скрытый автопортрет Микеланджело

В Британском музее обнаружили скрытый автопортрет Микеланджело

Бразильский исследователь и специалист по анатомии доктор Дейвис ДеКампос обнаружил скрытый автопортрет итальянского скульптора, художника и архитектора эпохи Возрождения Микеланджело Буонарроти на одном из рисунков мастера, который хранится в Британском музее, статья исследователя опубликована в издании Science Daily.

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Речь идет о рисунке 1525 года, на котором Микеланджело изобразил свою подругу Витторию Колонну. Как отмечает автор исследования, небольшую фигуру Микеланджело можно различить в углу рисунка, "напротив живота женщины и между линиями, которые формируют ее платье". Фигура наклоняется вперед под острым углом. Таким образом создается впечатление, что именно эта фигура и пишет портрет.