В Азове найден амулет из человеческого черепа

При раскопках древнего татарского города Азак, располагавшегося на территории современного Азова, археологи обнаружили треугольный предмет. Находка оказалась амулетом, изготовленным из черепа человека, сообщили «Новые известия».
По словам сотрудников пресс-службы краеведческого музея, вначале археологам показалось, что большая костяная пластина с отшлифованными краями является товарной биркой. Однако после изучения предмета специалистом-антропологом оказалось, что он сделан из черепа человека и применялся, очевиднее всего, для лечения.
Работники музея пояснили, что амулеты и другие подобные предметы, связанные с медициной, и изготовленные из человеческих костей, в средневековой Европе были обычным делом. И Азак здесь тоже не исключение.
В Азове подобную находку обнаружили первый раз. Чаще всего там находят аптечную посуду из керамики, где хранили и перевозили лекарства той эпохи.
В Египте археологи раскопали некрополь с восемью гробницами. Все они принадлежат жрецам и чиновникам.