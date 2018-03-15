В Азове найден амулет из человеческого черепа

Ученые обнаружили лечебный амулет из человеческого черепа на раскопках в Азове

При раскопках древнего татарского города Азак, располагавшегося на территории современного Азова , археологи обнаружили треугольный предмет. Находка оказалась амулетом, изготовленным из черепа человека, сообщили « Новые известия ».

По словам сотрудников пресс-службы краеведческого музея, вначале археологам показалось, что большая костяная пластина с отшлифованными краями является товарной биркой. Однако после изучения предмета специалистом-антропологом оказалось, что он сделан из черепа человека и применялся, очевиднее всего, для лечения.

Работники музея пояснили, что амулеты и другие подобные предметы, связанные с медициной, и изготовленные из человеческих костей, в средневековой Европе были обычным делом. И Азак здесь тоже не исключение.

В Азове подобную находку обнаружили первый раз. Чаще всего там находят аптечную посуду из керамики, где хранили и перевозили лекарства той эпохи.