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В Азове найден амулет из человеческого черепа
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Ученые обнаружили лечебный амулет из человеческого черепа на раскопках в Азове 

360tv.ru 16 часов назад
Фото: globallookpress.com
При раскопках древнего татарского города Азак, располагавшегося на территории современного Азова, археологи обнаружили треугольный предмет. Находка оказалась амулетом, изготовленным из черепа человека, сообщили «Новые известия».
По словам сотрудников пресс-службы краеведческого музея, вначале археологам показалось, что большая костяная пластина с отшлифованными краями является товарной биркой. Однако после изучения предмета специалистом-антропологом оказалось, что он сделан из черепа человека и применялся, очевиднее всего, для лечения.
Работники музея пояснили, что амулеты и другие подобные предметы, связанные с медициной, и изготовленные из человеческих костей, в средневековой Европе были обычным делом. И Азак здесь тоже не исключение.
В Азове подобную находку обнаружили первый раз. Чаще всего там находят аптечную посуду из керамики, где хранили и перевозили лекарства той эпохи.
В Египте археологи раскопали некрополь с восемью гробницами. Все они принадлежат жрецам и чиновникам.
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