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Молоко утконосов поможет создавать новые антибиотики
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Молоко утконосов поможет создавать новые антибиотики 

Индикатор 19 часов назад
Фото: Индикатор
Ученые обнаружили в молоке утконосов уникальный белок с антибактериальным действием. Он может стать основой для нового класса антибиотиков, подходящих для борьбы с устойчивыми к обычным лекарствам бактериями. Исследование опубликовано в журнале Acta Crystallographica Section F.
Утконос — уникальный представитель австралийской фауны. Он относится к классу млекопитающих, но уже на следующем уровне классификации отделяется от всех прочих зверей, помимо ехидны, вместе с которой образует отряд однопроходных. У этих животных сразу несколько исключительных особенностей: утконосы откладывают яйца, при этом кормят детенышей молоком. Кроме того, они ядовиты, что совсем нехарактерно для млекопитающих.
Так как у утконосов нет сосков, то самка выделяет молоко на живот, подвергая его воздействию бактерий из окружающей среды. Из-за представляющих опасность микробов эти животные адаптировались — в их молоке содержатся белки с антимикробным действием. «Подробно исследовав молоко утконоса, мы нашли новый белок с уникальными антибактериальными свойствами и потенциалом для спасения жизней, — говорит ведущий автор работы Дженет Ньюман из Государственного объединения научных и прикладных исследовательских организаций Австралии (CSIRO). — Мы хотели исследовать структуру этого белка и определить, за что отвечают разные его части».
Авторы исследовали белок на синхротроне и выяснили его структуру, которая оказалась не похожа на известные. В свернутом виде его трехмерная форма напоминает курчавые локоны. «Несмотря на то, что мы выяснили, что этот очень необычный белок есть только у однопроходных, открытие расширяет наши знания о белках вообще и дополняет работу по поиску новых лекарств», — подытоживает Ньюман. Между тем устойчивость бактерий к антибиотикам была названа одной из наиболее важных глобальных проблем в отчете Всемирной организации здравоохранения в 2014 году.
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