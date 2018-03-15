Молоко утконосов поможет создавать новые антибиотики

Ученые обнаружили в молоке утконосов уникальный белок с антибактериальным действием. Он может стать основой для нового класса антибиотиков, подходящих для борьбы с устойчивыми к обычным лекарствам бактериями. Исследование опубликовано в журнале Acta Crystallographica Section F.

Утконос — уникальный представитель австралийской фауны. Он относится к классу млекопитающих, но уже на следующем уровне классификации отделяется от всех прочих зверей, помимо ехидны, вместе с которой образует отряд однопроходных. У этих животных сразу несколько исключительных особенностей: утконосы откладывают яйца, при этом кормят детенышей молоком. Кроме того, они ядовиты, что совсем нехарактерно для млекопитающих.

Так как у утконосов нет сосков, то самка выделяет молоко на живот, подвергая его воздействию бактерий из окружающей среды. Из-за представляющих опасность микробов эти животные адаптировались — в их молоке содержатся белки с антимикробным действием. «Подробно исследовав молоко утконоса, мы нашли новый белок с уникальными антибактериальными свойствами и потенциалом для спасения жизней, — говорит ведущий автор работы Дженет Ньюман из Государственного объединения научных и прикладных исследовательских организаций Австралии (CSIRO). — Мы хотели исследовать структуру этого белка и определить, за что отвечают разные его части».