Путин: РФ может стать технологическим лидером

У России есть шанс стать технологическим лидером, заявил Путин

"Сейчас у всех — не у всех, но у многих стран с достаточно высоким уровнем развития, в том числе у России, у всех есть шанс стать технологическим лидером. Мы создали базу для следующего шага вперед. Надо ее использовать как трамплин для резкого движения вверх и вперед. У нас есть все шансы для этого рывка", — сказал он в документальном фильме "Путин". Россия создала базу для резкого рывка, у нее есть шанс стать технологическим лидером, считает глава государства Владимир Путин

"В основе величия любой страны — сегодня во всяком случае — лежит экономика. Она должна быть современной, конкурентоспособной, эффективной, основанной на новейших технологиях. И на этой базе мы должны добиваться повышения качества жизни наших людей, чтобы человек мог решать маленькие, большие, средние задачи, которые он перед собой ставит, и был бы счастлив", — отметил президент.