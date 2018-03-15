«Роскосмос» проигнорировал решение США по провальному пуску

В разгонном блоке «Фрегат», который вывел в июне 2017 года 73 космических аппарата, была неисправность, которая, однако, не повлияла на работу спутников МКА-Н №1 и №2, не вышедших на связь после отсоединения от разгонного блока, сообщили «Коммерсанту» в «Роскосмосе»

Согласно выводам послепускового отчета, «несанкционированное воздействие со стороны разгонного блока на МКА-Н №1 и №2 исключено». В связи с этим «Роскосмос» продолжает настаивать на финансовой компенсации в размере 290 миллионов рублей от компании Dauria Aerospace, у которой госкорпорация заказала пару МКА-Н.

При этом «Роскосмос» отказался сформировать аварийную комиссию для выяснения причин отсутствия связи со спутниками МКА-Н. С таким запросом к госкорпорации обратилась Dauria Aerospace. «Роскосмос» считает создание комиссии нецелесообразным, поскольку, по мнению госкорпорации, рассмотревшей отчетные материалы и изучившей технические данные, в том числе телеметрию разгонного блока «Фрегат», аварийной ситуации не было.

Точка зрения, которую «Роскосмос» занял по отношению к частной российской космической компании, находится в прямом противоречии с позицией американской страховой компании Starr Aviation. От нее калифорнийский стартап Astro Digital получил страховое возмещение за пришедшие в негодность спутники Landmapper-BC1 и Landmapper-BC2, которые запускались вместе с МКА-Н №1 и №2.

Astro Digital удалось получить телеметрические данные пуска, из которых следовало, что на одном из двигателей разгонного блока произошла утечка гидразина, который воспламенился после включения другого силового агрегата разгонного блока. В результате этого находящиеся в головной части ракеты спутники получили повреждения.

Ранее к аналогичным выводам пришла российская команда, занимавшаяся созданием спутника «Маяк», выводимого вместе с космическими аппаратами Dauria Aerospace и Astro Digital. Разработчики показали, что спутники, выведенные на орбиту с примерным апогеем в 600 километров, вышли из строя из-за «попадания на них продуктов разложения гидразина из одного или нескольких жидкостных двигателей малой тяги реактивной системы управления разгонного блока».

Представители «Роскосмоса» неоднократно утверждали, что российская ракета отработала штатно, а возможные неполадки не связаны с оператором пуска. На сайтах госкорпорации и ее дочерней компании к моменту написания заметки размещены только пресс-релизы, где состоявшийся пуск называется штатным.