Хокинг отличался красотой научного подхода

"Стивен Хокинг был подлинным светилом. Его научный подход отличала красота и уникальность, а его способность понятно объяснять сложные вопросы была просто непревзойденной. Его будет очень не хватать", — сказал Батыгин.

Хокинг скончался в среду в возрасте 76 лет. На протяжении десятилетий он оставался наиболее известным современным физиком и популяризатором науки, при этом борясь с неизлечимым заболеванием — боковым амиотрофическим склерозом.