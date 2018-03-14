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Хокинг отличался красотой научного подхода
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Хокинг отличался красотой научного подхода, считает ученый 

РИА Новости 14 марта 2018
Фото: Reuters
Британский физик-теоретик и писатель Стивен Хокинг как никто умел объяснять сложные научные проблемы, сказал РИА Новости астроном, профессор Калифорнийского технологического института Константин Батыгин.
Хокинг скончался в среду в возрасте 76 лет. На протяжении десятилетий он оставался наиболее известным современным физиком и популяризатором науки, при этом борясь с неизлечимым заболеванием — боковым амиотрофическим склерозом.
"Стивен Хокинг был подлинным светилом. Его научный подход отличала красота и уникальность, а его способность понятно объяснять сложные вопросы была просто непревзойденной. Его будет очень не хватать", — сказал Батыгин.
Батыгин — американский астроном российского происхождения. Совместно с Майком Брауном высказал гипотезу о существовании в Солнечной системе планеты массой в 10 земных и размером примерно с Нептун.
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