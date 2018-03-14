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Хокинг умел простым языком рассказывать о сложных вещах
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Ученый: Хокинг умел простым языком рассказывать о сложных вещах 

ТАСС 14 марта 2018
Фото: РИА Новости
Британский физик Стивен Хокинг, скончавшийся 14 марта 2018 года у себя дома в Кембридже, внес колоссальный вклад в популяризацию науки в мире, подобного ему сегодня нет, считает генеральный директор АО "Государственный научный центр РФ — Физико-энергетический институт им А. И. Лейпунского", доктор физико-математических наук Андрей Говердовский.
Британский физик-теоретик Стивен Хокинг скончался в среду в возрасте 76 лет.
"В современном мире нет человека, который внес бы такой же вклад в популяризацию науки, как Стивен Хокинг. Он умел простым и понятным всем языком рассказывать о самых сложных научных вещах. Его жизнь — пример того, как нужно отдавать всего себя науке", — сказал руководитель ФЭИ.
Специальный представитель по международным и научно-техническим проектам Росатома, доктор технических наук Вячеслав Першуков также считает, что Хокинг был одним из тех немногих людей, кто стремился сделать общедоступными и понятными научные знания.
"Не встречал в своей жизни более выдающегося человека, который, познавая с помощью научных методов тайны Вселенной, стремился сделать полученные знания всеобщими, доступными и понятными для человечества", — сказал представитель Росатома ТАСС.
По словам Першукова, Хокинг обладал редким талантом объяснять простыми словами сложнейшие абстрактные теории, понятные лишь узкому кругу ученых, занимающихся изучением Вселенной.
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