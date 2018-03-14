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Mac возглавили рейтинг самых надежных компьютеров
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Mac возглавили рейтинг самых надежных компьютеров 

Apple Insider 14 марта 2018
Фото: AppleInsider.ru
Компьютеры компании Apple возглавили рейтинг надежности с оценкой 665 и степенью «А+», составленный специалистами сети ремонтных мастерских Rescuecom. Вывод о надежности был сделан на основе данных о количестве обращений владельцев Mac за ремонтом в сравнении с компьютерами прочих брендов.
Всего рейтинг Rescuecom включает в себя восемь разных производителей. На втором месте с оценкой надежности 270 расположились деск— и лэптопы Samsung Electronics. Несмотря на более чем двукратное отставание от Apple, южнокорейским компьютерам была присуждена степень надежности «А-».
Lenovo и Microsoft, успевшие положительно зарекомендовать себя на рынке компьютеров, оказались на 3 и 4 местах соответственно. Впрочем, отмечают специалисты Rescuecom, и у этих производителей встречаются весьма надежные модели. Например, ThinkPad 13 от Lenovo или Surface Book 2 от Microsoft.
Учитывая широкую распространенность Mac, чьи продажи растут год от года, остается только удивляться, как Apple удается соблюдать высокие стандарты качества. Практика показывает, что с увеличением охвата рынка внимание производителя к своей продукции снижается весьма существенно. Например, как в случае с Dell.
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