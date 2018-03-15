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В РФ научились получать чистую воду из воздуха
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В России разработали способ получения чистой пресной воды из воздуха 

RT на русском 12 часов назад
Фото: globallookpress.com
Российские специалисты разработали способ получения чистой пресной воды из воздуха, сообщают «Известия». Отмечается, что разработчиком является компания «Электрорам».
Как заявил руководитель проекта, профессор Тюменского индустриального университета Виктор Миронов, каждый десятый житель планеты испытывает дефицит чистой питьевой воды.
«Потребление воды за последнее столетие выросло в десять раз», — отметил Миронов.
Верхняя часть установки выполнена в виде буя, который плавает на поверхности воды и нагревается на солнце. Для забора влажного воздуха используются специальные мембраны. Энергия солнца повышает температуру внутри буя, а тёплый воздух направляют в конденсатор, расположенный в 20 — 40 м под поверхностью водоёма и прикреплённый ко дну тросами.
Поскольку на глубине температура заметно ниже, из воздуха выделяется влага, которую собирают и направляют потребителям по трубопроводам. Установка работает за счёт энергии солнца или морских волн.
«Наша система независима от внешних источников энергоснабжения. Ее можно использовать в регионах с нехваткой чистой пресной воды», — сказал Миронов.
Ранее сообщалось, что названы регионы России с самой благополучной экологической обстановкой по итогам 2017 года.
RT на русском: последние новости
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