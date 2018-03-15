В РФ научились получать чистую воду из воздуха

В России разработали способ получения чистой пресной воды из воздуха

Российские специалисты разработали способ получения чистой пресной воды из воздуха, сообщают «Известия» . Отмечается, что разработчиком является компания «Электрорам».

«Потребление воды за последнее столетие выросло в десять раз», — отметил Миронов. Как заявил руководитель проекта, профессор Тюменского индустриального университета Виктор Миронов , каждый десятый житель планеты испытывает дефицит чистой питьевой воды.

Верхняя часть установки выполнена в виде буя, который плавает на поверхности воды и нагревается на солнце. Для забора влажного воздуха используются специальные мембраны. Энергия солнца повышает температуру внутри буя, а тёплый воздух направляют в конденсатор, расположенный в 20 — 40 м под поверхностью водоёма и прикреплённый ко дну тросами.

«Наша система независима от внешних источников энергоснабжения. Ее можно использовать в регионах с нехваткой чистой пресной воды», — сказал Миронов. Поскольку на глубине температура заметно ниже, из воздуха выделяется влага, которую собирают и направляют потребителям по трубопроводам. Установка работает за счёт энергии солнца или морских волн.