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В РФ научились получать сверхпроводники из диборида магния
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В Росатоме нашли способ получения сверхпроводников на основе диборида магния 

Lenta.ru 13 марта 2018
Фото: Евгений Павленко / «Коммерсантъ»
Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов имени академика А. А. Бочвара (АО «ВНИИНМ», входит в топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») запатентовал способ получения сверхпроводящего композиционного провода на основе диборида магния (MgB2). Об этом говорится в сообщении госкорпорации.
Сверхпроводник, созданный специалистами АО «ВНИИНМ», может быть использован для создания как силовых электрических кабелей, так и сверхпроводящих генераторов ветряных энергоустановок.
По сравнению с традиционными установками аналогичной мощности они будут иметь весить в 2-3 раза меньше даже при необходимости использования криогенной системы (используется для охлаждения). Это позволит значительно сократить затраты на капитальные вложения при установке таких устройств.
В мире сверхпроводники на основе диборида магния получают двумя способами: «порошок в трубе» и «внутренней диффузии магния». Суть первого метода заключается в размещении в металлической оболочке смеси порошков магния и бора или непосредственно диборида магния, а затем деформации полученной трубки.
Второй способ предполагает размещение в металлической трубе центрального стрежня из магния, окруженного порошком бора, в последующем процесс получения провода аналогичен первому способу. В своем патенте специалисты-атомщики предлагают комплексное решение по подбору составляющих порошковой смеси и по материалу, конструкции и способу изготовления диффузионного барьера для изготовления MgB2 сверхпроводников методом «порошок в трубе».
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