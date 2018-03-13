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«Роскосмос» провалил рекордный для России пуск
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«Роскосмос» провалил рекордный для России пуск 

Lenta.ru 56 минут назад
Фото: ТАСС
Американская компания Astro Digital получила от страховщика Starr Aviation компенсацию за невыведенные «Роскосмосом» космические аппараты Landmapper-BC1 и Landmapper-BC2, сообщает SpaceNews. Ранее в госкорпорации неоднократно снимали с себя ответственность за неработоспособность спутников, отправленных на орбиту в ходе «рекордного пуска».
>> «Там что-то произошло»: «Роскосмос» признал аномалию
Astro Digital удалось получить телеметрические данные пуска, из которых следовало, что на одном из двигателей разгонного блока произошла утечка гидразина, который воспламенился после включения другого силового агрегата разгонного блока. В результате нештатной ситуации находящиеся в головной части ракеты спутники получили повреждения. Ранее к аналогичным выводам пришел другой заказчик пуска.
Всего, вместе с Landmapper-BC1, Landmapper-BC2 и «Маяка», в неработоспособном состоянии оказались 12 российских и зарубежных спутников.
Российская команда, занимавшаяся созданием спутника «Маяк», выводимого вместе с Landmapper-BC1 и Landmapper-BC2, заявила, что спутники, выведенные на орбиту с примерным апогеем в 600 километров, вышли из строя из-за «попадания на них продуктов разложения гидразина из одного или нескольких жидкостных двигателей малой тяги» реактивной системы управления разгонного блока «Фрегат».
«Роскосмос» отказался признавать свою ответственность за сложившуюся ситуацию. В частности, госкорпорация требует от российской частной компании «Даурия Аэроспейс» компенсации за два неработоспособных спутника МКА-Н, однако не обращается к страховщику по вопросу финансовой компенсации за потерянные космические аппараты.
Ранее представители «Роскосмоса» неоднократно утверждали, что российская ракета отработала штатно, а возможные неполадки не связаны с оператором пуска. На сайтах госкорпорации и ее дочерней компании к моменту написания заметки размещены только пресс-релизы, где состоявшийся пуск называется штатным.
«"Роскосмос" помогает американской компании получить страховку и в то же время, желая вернуть деньги, предъявляет претензии "Даурии". Похоже, "Роскосмос" поддерживает американский стартап и готов убить русский», — сказал SpaceNews исполнительный директор «Даурия Аэроспейс» Сергей Иванов
Из 73 спутников, запущенных с Байконура 14 июля 2017 года на российской ракете «Союз-2.1а» (с разгонным блоком «Фрегат»), минимум девять практически сразу превратились в космический мусор. Старт должен был продемонстрировать возможности «Роскосмоса» по одновременному выведению малых космических аппаратов. Данная пусковая услуга в последние годы набирает все большую популярность. Рекорд в данном сегменте рынка принадлежит Индии, которая 15 февраля 2017 года на носителе PSLV-XL запустила рекордное число спутников (104 аппарата).
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