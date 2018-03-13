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Пол и возраст ворона выдает его карканье
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Пол и возраст ворона выдает его карканье 

Индикатор 13 марта 2018
Фото: Индикатор
Крики ворона могут сообщать его сородичам не только об опасности или наличии пищи, но и о поле и возрасте самой птицы, выяснили австрийские биологи. Исследование опубликовано в журнале Frontiers in Zoology.
Вороны могут сообщать сородичам о том, что нашли пищу, обнаружили опасность или о других воронах. Так они могут находить союзников для опасного предприятия. Авторы работы наблюдали за поведением воронов на территории одного из национальных парков Австрии. Карканье птиц во время кормежки ученые записывали на видео. Всего они записали 418 криков 12 птиц.
Биологи выяснили, что крики воронов различаются в зависимости от их пола и возраста. Различия касаются частоты, продолжительности и громкости звуков. Возможно, птицы способны различать эти нюансы и использовать информацию о кричавшем вороне при принятии решения.
«Наши результаты показывают, что карканье воронов достаточно разнообразное, чтобы различаться в зависимости от возраста и пола. Мы впервые установили, что вороны могут использовать крики сородичей, чтобы различать их по этим признакам. Это позволяет воронам использовать эту информацию при принятии решений, например, присоединиться ли к кормящейся группе или нет», — прокомментировал один из авторов статьи, биолог из Венского университета Маркус Бекле.
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