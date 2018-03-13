Пол и возраст ворона выдает его карканье

Крики ворона могут сообщать его сородичам не только об опасности или наличии пищи, но и о поле и возрасте самой птицы, выяснили австрийские биологи. Исследование опубликовано в журнале Frontiers in Zoology.

Вороны могут сообщать сородичам о том, что нашли пищу, обнаружили опасность или о других воронах. Так они могут находить союзников для опасного предприятия. Авторы работы наблюдали за поведением воронов на территории одного из национальных парков Австрии . Карканье птиц во время кормежки ученые записывали на видео. Всего они записали 418 криков 12 птиц.

Биологи выяснили, что крики воронов различаются в зависимости от их пола и возраста. Различия касаются частоты, продолжительности и громкости звуков. Возможно, птицы способны различать эти нюансы и использовать информацию о кричавшем вороне при принятии решения.

«Наши результаты показывают, что карканье воронов достаточно разнообразное, чтобы различаться в зависимости от возраста и пола. Мы впервые установили, что вороны могут использовать крики сородичей, чтобы различать их по этим признакам. Это позволяет воронам использовать эту информацию при принятии решений, например, присоединиться ли к кормящейся группе или нет», — прокомментировал один из авторов статьи, биолог из Венского университета Маркус Бекле.