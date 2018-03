Гуннских принцесс в Баварии опознали по черепам

Деформированные черепа из могил на юге Германии могли принадлежать знатным женщинам-гуннам, которые жили нынешних Румынии Болгарии . Предположительно, их выдали замуж для укрепления политических союзов. К такому выводу пришла группа ученых, обследовавших останки. О своей работе они рассказали в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.