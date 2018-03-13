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Гуннских принцесс в Баварии опознали по черепам
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Найденных в Баварии гуннских принцесс опознали по деформированным черепам 

Индикатор 13 марта 2018
Фото: Индикатор
Деформированные черепа из могил на юге Германии могли принадлежать знатным женщинам-гуннам, которые жили нынешних Румынии и Болгарии. Предположительно, их выдали замуж для укрепления политических союзов. К такому выводу пришла группа ученых, обследовавших останки. О своей работе они рассказали в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
13 скелетов с удлиненными черепами ученые нашли в захоронениях, сделанных около 500 г. н.э. на территории нескольких поселений Баварии. Все остальные черепа из захоронений не деформированы. Характерная особенность находки в том, что все черепа неправильной формы принадлежали женщинам.
Чтобы понять, кому могли принадлежать странные черепа, авторы работы провели генетический анализ останков. Черепа нормальной формы принадлежали людям, которые генетически близки современным жителям Германии, они несут гены, отвечающие за светлый цвет волос и голубые глаза. Однако женщины с удлиненными черепами, скорее всего, были темноволосыми и темноглазыми и генетически схожи с населением Юго-Восточной Европы. Обычай деформировать черепа связывают с племенами гуннов, которые жили в той местности.
Такие различия людей, похороненных рядом, ученые объясняют тем, что эти женщины действительно могли приехать с юга Европы, где в то время черепа деформировали детям из знатных семей. Вероятно, их выдали замуж для скрепления политических союзов. Уезжали ли на юг представительницы баварской знати, остается неизвестным.
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