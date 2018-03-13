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На Урале разработали систему радиосвязи для шахтеров
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На Урале разработали для шахтеров систему радиосвязи, работающую на расстоянии до 10 км 

ТАСС 13 марта 2018
Фото: РИА Новости
Ученые Уральского государственного горного университета (УГГУ) совместно со специалистами из Омского и Петрозаводского университетов разработали систему радиосвязи для шахтеров, одна базовая станция которой способна работать на расстоянии до 10 километров, определяя местоположение работников и их состояние. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе УГГУ со ссылкой на доцента кафедры автоматики и компьютерных технологий УГГУ Александра Бабенко.
"Шахтные условия исключают применение общепромышленных систем передачи данных, голосовой связи, персональной телеметрии, и возникла необходимость в разработке новых систем. Наши ученые совместно со специалистами из Омского и Петрозаводского университетов разработали систему радиосвязи, которая отличается от существующих работой в диапазонах сверхдлинных, средних и ультракоротких волн, что привело к радикальному сокращению количества подземного стационарного оборудования и протяженности кабельных линий. Одна подземная базовая станция реализует необходимые функции в горных выработках суммарной протяженностью до 10 км", — сказал он.
По словам Бабенко, использование традиционных систем и технологий предполагает установку стационарного подземного оборудования — ретрансляторов, точек доступа через 100 — 200 метров.
"Это приводит к необходимости использования тысяч единиц оборудования, сотен километров кабеля и, в конечном счете, к низкой готовности и надежности и недостаточной устойчивости к поражающим факторам аварий. Новая система обеспечивает непрерывное определение положения работников, аварийное оповещение, поиск работников за и под завалами, телеметрию параметров шахтной атмосферы в зоне дыхания и состояние человека. Также обеспечивается голосовая связь работников друг с другом и диспетчером", — пояснил он.
Заведующий кафедрой автоматики и компьютерных технологий УГГУ Эдуард Лапин пояснил ТАСС, что инновационные методы повышения безопасности в шахтах — одно из ключевых направлений работы.
"Принципиальным для нас является совместная деятельность сотрудников кафедры с индустриальным партнером, инжиниринговый отдел которого базируется в Горном университете. Это позволяет иметь полный инновационный цикл: от разработки современных систем безопасности до конструирования, проектирования, изготовления, испытания и внедрения серийной аппаратуры на действующих горных предприятиях России", — отметил он.
Кроме того, разработка была представлена в марте на круглом столе "Цифровые установки и контент", прошедшем в рамках III всероссийского фестиваля кино и интернет— проектов "Человек труда" в Екатеринбурге.
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