На Урале разработали систему радиосвязи для шахтеров

На Урале разработали для шахтеров систему радиосвязи, работающую на расстоянии до 10 км

"Шахтные условия исключают применение общепромышленных систем передачи данных, голосовой связи, персональной телеметрии, и возникла необходимость в разработке новых систем. Наши ученые совместно со специалистами из Омского и Петрозаводского университетов разработали систему радиосвязи, которая отличается от существующих работой в диапазонах сверхдлинных, средних и ультракоротких волн, что привело к радикальному сокращению количества подземного стационарного оборудования и протяженности кабельных линий. Одна подземная базовая станция реализует необходимые функции в горных выработках суммарной протяженностью до 10 км", — сказал он. Ученые Уральского государственного горного университета (УГГУ) совместно со специалистами из Омского и Петрозаводского университетов разработали систему радиосвязи для шахтеров, одна базовая станция которой способна работать на расстоянии до 10 километров, определяя местоположение работников и их состояние. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе УГГУ со ссылкой на доцента кафедры автоматики и компьютерных технологий УГГУ Александра Бабенко "Это приводит к необходимости использования тысяч единиц оборудования, сотен километров кабеля и, в конечном счете, к низкой готовности и надежности и недостаточной устойчивости к поражающим факторам аварий. Новая система обеспечивает непрерывное определение положения работников, аварийное оповещение, поиск работников за и под завалами, телеметрию параметров шахтной атмосферы в зоне дыхания и состояние человека. Также обеспечивается голосовая связь работников друг с другом и диспетчером", — пояснил он. По словам Бабенко, использование традиционных систем и технологий предполагает установку стационарного подземного оборудования — ретрансляторов, точек доступа через 100 — 200 метров. Заведующий кафедрой автоматики и компьютерных технологий УГГУ Эдуард Лапин пояснил ТАСС , что инновационные методы повышения безопасности в шахтах — одно из ключевых направлений работы. "Принципиальным для нас является совместная деятельность сотрудников кафедры с индустриальным партнером, инжиниринговый отдел которого базируется в Горном университете. Это позволяет иметь полный инновационный цикл: от разработки современных систем безопасности до конструирования, проектирования, изготовления, испытания и внедрения серийной аппаратуры на действующих горных предприятиях России", — отметил он. Кроме того, разработка была представлена в марте на круглом столе "Цифровые установки и контент", прошедшем в рамках III всероссийского фестиваля кино и интернет— проектов "Человек труда" в Екатеринбурге