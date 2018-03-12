«Там что-то произошло»: «Роскосмос» признал аномалию

«Роскосмос» признал отказ при рекордном групповом запуске спутников

«Роскосмос» впервые признал «аномалию» в время рекордного группового пуска наноспутников летом прошлого года. Тем временем владельцы потерянных иностранных спутников получили первую выплату, а изготовитель российских — требование от «Роскосмоса» вернуть деньги.

Неожиданное продолжение получила загадочная история с летним групповым запуском ракетой «Союз» сразу нескольких десятков спутников. Старт ракеты «Союз-2-1А» с Байконура состоялся 14 июля, он оказался знаковым и рекордным для отечественной космической отрасли по количеству выведенных за раз аппаратов на орбит — всего 72 аппарата.

Основной полезной нагрузкой в том запуске был созданный по заказу Роскосмоса российский аппарат «Канопус-В-ИК» для дистанционного зондирования Земли. Помимо него в космос запускались еще 72 малых космических спутника, в частности TechnoSat, Corvus-BC 1, Corvus-BC 2, «МКА Маяк», два МКА-Н, Ecuador-UTE-ЮЗГУ, Flying Laptop, «Искра-МАИ-85», NORSAT-1, NORSAT-2, WNISAT-1R, CICERO-1, CICERO-2, CICERO-3, NanoACE, Flock 2k (48 штук), Lemur-2 (8 штук).

Такое количество выводимых за один раз спутников стало рекордным для России, прежний рекорд — почти 40 аппаратов — принадлежал ракете-носителю «Днепр».

Среди запускаемых аппаратов были и два спутника ДЗЗ МКА-Н, собранных частной космической компанией «Даурия» по заказу Роскосмоса за его же деньги. Уже в августе основной аппарат, российский «Канопус-В-ИК» начал присылать снимки поверхности Земли, однако в конце лета стало известно, что сразу несколько запущенных аппаратов не вышли на связь.

Сначала стало известно о неудаче с запуском экспериментального спутника «Маяк», созданного руками энтузиастов космонавтики при поддержке Московского политехнического университета. После выхода на орбиту спутник должен был развернуть солнечный отражатель в форме пирамиды и стать видным с поверхности Земли, как яркая звезда.

Однако по невыясненным причинам «пирамида» не развернулась, и эксперимент не удался. Позднее «Даурия Аэроспейс», создатель двух малых аппаратов МКА-Н, собранных за государственный счет, также признала, что после выведения связь со спутниками так и не удалось установить.

О том, что на связь не вышли как минимум восемь из 73 запущенных спутников, в начале сентября сообщили американские СМИ, причем все проблемные спутники были выведены разгонным блоком «Фрегат» на одну, 600-километровую орбиту.

Это обстоятельство стало причиной спекуляций, что отказ спутников был связан с нештатной работой на этапе выведения самой ракеты, точнее — разгонного блока «Фрегат», который растаскивал аппараты по трем разным орбитам.

«Что касается спутников «Даурии», то они были запущены по более серьезным контрактам, ведь это не студенческие спутники…, — пояснил Комаров. — С ними есть контрактные обязательства, по которым мы будем разбираться, предъявлять претензии. Мы знаем точно, что в ракете ничего не случилось». В сентябре, отвечая на вопрос «Газеты.Ru» об этой ситуации, глава Роскосмоса Игорь Комаров заявил, что все спутники были выведены в заданные точки, «мы свою задачу выполнили».

Тогда же глава «Роскосмоса» заявил, что создавать комиссию по определению причин отказа спутников не планируется.

Однако на днях стало известно, что одна из компаний, чьи спутники так и не вышли на связь, получила страховую выплату. По данным SpaceNews, речь идет о компании Astro Digital, которая в том запуске отправила на орбиту два своих «кубсата» Landmapper.

Спутники были застрахованы компанией Starr Aviation, ссылаясь на свои источники, издание пишет, что страховщик согласился на выплату после того, как Astro Digital представил данные телеметрии, предоставленные «Главкосмосом» — дочерним предприятием «Роскосмоса», заключающим контракты с иностранными заказчиками.

«Эти документы показали, что один из двух управляющих двигателей «Фрегата» не запустился, и вместо этого пролил гидразин, который взорвался при запуске второго двигателя», — утверждает издание.

Речь идет об отказе одного из так называемых жидкостных двигателей малой тяги на борту «Фрегата», которые помимо управления ориентацией, они принимают участие в запуске маршевого двигателя разгонного блока.

«Выплата страховой суммы означает, что страховая компания получила аргументы в пользу нештатной ситуации, то есть наступления страхового случая, — пояснил «Газете.Ru» источник в космической отрасли. — Если бы вина лежала на компании, которая собирала спутники, никакую страховку они бы не получили. Это прецедент, который указывает на то, что там что-то произошло». Кстати, к схожим предположениям приходил Александр Шаенко, руководитель проекта «Маяк»: «По нашим предположениям возможной причиной отказа „Маяка“ и девяти его попутчиков может являться попадание на них продуктов разложения гидразина из ЖРД МТ разгонного блока „Фрегат“. Продукты разложения вступили в химическую реакцию с конструкционными материалами фотоэлектрических преобразователей солнечных батарей, вызвав их загрязнение, и с конструкционными материалами бортовой аппаратуры, вызвав их коррозию».

По его словам, страховая выплата за аварийный пуск означает, что в будущем будет повышаться страховая ставка на запуски, но не для оператора пуска, а для будущих владельцев спутников.

Тем временем, по данным «Газеты.Ru», так и не расследовав причины отказа, «Роскосмос» написал в «Даурию» письмо с требованием вернуть 290 млн рублей, затраченных на разработку двух спутников МКА-Н. «Роскосмос» считает, что поскольку цели спутников не достигнуты, то «Даурия» обязана возвратить денежные средства, перечисленные государственным заказчиком в счет оплаты работ по всем предыдущим разработки, говорится в письме.

«После июльского пуска, мы почти каждый месяц обращались в «Роскосмос» с предложением созвать аварийную комиссию и выяснить причину потери спутников. Аварийную комиссию так и не собрали, но в материалах Госкомиссии, которая приняла решение остановить летные испытания, «Роскосмос» подтвердил, что причина потери аппаратов — «внешние воздействия», — пояснил Сергей Иванов, генеральный директор группы компаний «Даурия Аэроспейс». — Мы были уверены, что «Роскосмос» обратится к страховщикам, но этого, к сожалению, до сих не произошло. Очень рассчитываю на то, что после получения страховой выплаты американцами, наш заказчик наконец изменит свою позицию и запустит процесс получения страхового покрытия по нашему контракту». «На июльском запуске «Союза» с Байконура произошла нештатная ситуация, в результате чего были потеряны спутники, разработанные двумя нашими портфельными компаниями: «Даурией» и Astro Digital, — прокомментировал «Газете.Ru» Илья Голубович . управляющий партнер венчурного фонда I2BF Global Ventures. — Сегодня мы наблюдаем интересную картину: Astro Digital получила страховку, на основании документа от «Главкосмоса», подтверждающего наличие нештатной ситуации. А «Даурия», по той же причине потерявшая спутники, получила письмо из «Роскосмоса», в котором с нее потребовали компенсировать за свой счет потерю аппаратов, произведенных по госконтракту. Известно, что «Роскосмос» страховал свои спутники, в том числе произведенные «Даурией», но при этом за страховой выплатой так и не обратился.

«Аномалии в работе РН «Союз-2» отсутствовали. По результатам анализа телеметрической информации РБ «Фрегат» была зафиксирована аномалия в работе одного из двигателей малой тяги, Тем временем, комментируя информацию о страховой выплате, в Главкосмосе «Газете.Ru» впервые за полгода подтвердили «аномалию» в работе одного из двигателей «Фрегата». Из ответа, правда следует, что в Главкосмосе не считают разгонный блок частью ракеты, что вызывает недоумение у некоторых специалистов в ракетно-космической отрасли.

которая была устранена системой управления РБ «Фрегат», — сообщили в организации. — В результате КА «Corvus-BC1/2» были выведены на заданную расчетную орбиту высотой 601 км с наклонением 97,61 с отклонениями в пределах допуска. Контрактные обязательства АО «Главкосмос» перед заказчиком были выполнены в полном объеме».