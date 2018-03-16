Ученые «взорвали» угрожающий Земле астероид

Ученые из Росатома и Московского физико-технического института (МФТИ) разработали технологию для уничтожения астероидов, угрожающих Земле, с помощью ядерных взрывов. Об этом пишет « Московский комсомолец ».

Для проверки эффективности технологии ученые предложили разрушать миниатюрные копии метеоритов лазером.

Исследователи уже создали модель потенциально опасного астероида и уничтожили ее. По словам ученых, при моделировании стоит учесть размеры, форму, химический состав, плотность, пористость и жёсткость астероида.

Если направить лазерный луч, нагретый до необходимой температуры, на мини-астероид, то с моделью произойдет то же, что и с настоящим небесным телом при взрыве мощностью в три мегатонны в тротиловом эквиваленте.

Для своих экспериментов ученые использовали копии хондритов. К этому типу относятся большинство достигающих Земли метеоритов.

После взрыва осколки небесного тела обойдут Землю или сгорят в ее атмосфере. Для точного результата необходимо просчитать последствия ядерного взрыва.

Ранее исследователи из Колумбии выяснили, что север России и север Европы подвержены угрозе «астероидной атаки» больше остальных регионов Земли. Меньше всего астероиды угрожают экваториальным странам Америки, Африки и Азии.

Планетолог Хорхе Сулуага (Университет Антьокии в Медельине ) отметил, что в течение века человечество наблюдало падение двух крупных метеоритов — Тунгусского и Челябинского, причем разделяло их расстояние всего в 2 300 километров.

Ученый подчеркнул, что множество астероидов Солнечной системы уже «готовятся» посетить Землю. Ученый создал компьютерную модель Солнечной системы, в которой в роли астероидов выступили лучи света, которые двигаются от Земли в сторону скоплений небесных тел, а не наоборот. Это помогло ускорить расчеты. В итоге Россия попала в одну из зон, которой угрожают падения астероидов, но ученый подчеркнул, что положение «очагов опасности» со временем будет смещаться, и в итоге каждый уголок Земля получит шанс «принять» астероид.