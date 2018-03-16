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Ученые РФ взорвали лазером «угрожающий» Земле астероид
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Российские ученые взорвали лазером «угрожающий» Земле астероид 

Российская Газета 4 часа назад
Фото: EPA
Российские ученые из Московского физико-технического института совместно с другими специалистами создали модель потенциально опасного астероида и уничтожили ее лазером.
С помощью эксперимента исследователи смогли определить точную массу ядерного заряда, необходимого для предотвращения возможного столкновения небесных тел с Землей, передает Eurekalert со ссылкой на Journal of Experimental and Theoretical Physics.
Специалисты выяснили, что, например, для устранения 200-метрового астероида требуется ядерная боевая часть с тремя мегатоннами взрывчатки в тротиловом эквиваленте.
Сообщается, что в эксперименте использовались три лазерных устройства: "Искра-5", "Луч" и "Сатурн". Лазерный луч сначала доводили до заданной мощности, а затем направляли на модель астероида, закрепленную в вакуумной камере.
Ученые считают, что после уничтожения астероида большая часть обломков сгорит в атмосфере. Остальное же упадет на Землю без каких-либо последствий для населения.
— На данный момент астероидной угрозы нет, поэтому у исследователей есть время, чтобы совершенствовать метод уничтожения опасных объектов. Мы также рассматриваем возможность отклонения астероидов, — говорит соавтор исследования доцент кафедры прикладной физики, лазерных систем и структурированных материалов МФТИ Владимир Юфа.
Справка "РГ"
Астероиды представляют собой небесные тела, состоящие из углерода, кремния, металла, а иногда и льда. Из размер варьируется примерно от одного метра до 900 километров. Двигаясь со скоростью 20 километров в секунду, астероиды-гиганты могут представлять угрозу для жизни на Земле, считают ученые.
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