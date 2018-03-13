Шлем Sony позволит понять, как комары видят мир

Компания Sony представила систему Superception Head Light — шлем с расположенным спереди проектором Sony MP-CL1 и прикрепленным к нему наушниками Sony MDR-XB950. На спине у пользователя размещается трекер HTC Vive, так что во время передвижений система создает их проекцию.

Sony утверждает, что это устройство призвано продемонстрировать, как технология может влиять на наше восприятие через различные органы чувств. Например, мы сможем понять, как животные ориентируются в природе, и как комары находят кровь по запаху. Наушники издавали жужжание, а проектор пытался показать, как комары видят мир, при этом иногда появлялся запах.

Другая демонстрация показывала мир глазами бабочки: проектор транслировал на стену красочную абстрактную мозаику.