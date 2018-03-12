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Ученые обуздают энергию звезд
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Ученые обуздают энергию звезд 

360tv.ru 12 марта 2018
Фото: 360tv.ru
Американские физики из Массачусетского технологического института совместно с компанией Commonwealth Fusion Systems сделали заявление о создании в ближайшие 15 лет работающего термоядерного реактора. В основу устройства будет положен процесс, схожий с теми, которые происходят в недрах звезд, сообщил сайт Popular Mechanics.
Ученым предстоит проверить возможность осуществления термоядерного синтеза в специальной камере, где магниты из особого материала будут удерживать плазму, разогретую до чудовищных температур. Эксперимент, получивший название Sparc, позволит получить около 100 мегаватт тепловой энергии. Если все пройдет удачно, мощность устройства планируется удвоить.
Магниты, которым доверят создание поля рекордной силы, сделаны из оксида иттрия-бария-меди (YBCO) — сверхпроводника, полученного впервые в 1987 году в Университете Алабамы, пишет издание.
Недавно исследователи из американского Университета Невады нашли уникальный алмаз. Внутри него сохранилась суперплотная форма льда, также известная как лед‐VII.
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