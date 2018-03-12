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СМИ: Украина предложила построить в Австралии космодром
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СМИ: Украина предложила построить в Австралии космодром 

RT на русском 12 марта 2018
Фото: Reuters
Государственное космическое агентство Украины предложило построить космодром на западе Австралии. Об этом сообщает The West Australia. Посол Украины в Австралии Николай Кулинич заявил, что у Украины есть «большой опыт в глобальной космической гонке».
Украина «могла бы начать (запускать ракеты, — RT) уже завтра утром, если бы имела площадку».
«Это предложение очень реалистично. Мы предлагаем наших людей и наши экспертные знания, если у Австралии есть земля для использования», — сказал Кулинич.
В ноябре 2017 года президент Украины Пётр Порошенко назвал свою страну космической державой.
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