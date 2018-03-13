Почту в Японии начали доставлять беспилотники

Японии начались тесты беспилотных автомобилей по доставке посылок, писем и другой корреспонденции. Для этой цели используется микроавтобус Toyota Estima. До 16 марта он будет ездить по маршруту длиной в два километра в центре Токио, отмечает «Русская планета».

В испытаниях задействована не настоящая почта, а ее имитация. Кроме того, в автобусе находится водитель, который в случае возникновения каких-то непредвиденных ситуаций возьмет управление на себя. Беспилотник должен научиться беспроблемно двигаться по оживленной дороге. Планируется, что полноценно машины без водителя начнут передвигаться по японской столице к 2020 году.