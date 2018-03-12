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Назван срок полета с воды китайского самолета-амфибии
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Полет с воды китайского самолета-амфибии планируют на вторую половину года 

РИА Новости 12 марта 2018
Фото: © AFP 2018 / Stringer
Первый тестовый полет с поверхности воды крупнейшего в мире китайского самолет-амфибии AG600, предназначенного для тушения пожаров, запланирован на вторую половину 2018 года, сообщает газета Global Times со ссылкой на разработчика воздушного судна.
Сообщается, что испытания будут проведены на водном резервуаре в центральной провинции Хубэй уже к зиме этого года. В этой провинции также будет располагаться спасательный центр, тренировочная база и склад для спасательного оборудования.
В марте прошлого года AG600 успешно совершил свой первый тестовый полет с поверхности земли.
Проект AG600 был одобрен в июне 2009 года, а сборка завершена в июле 2016 года. Воздушное судно является крупнейшим среди образцов подобной техники не только в Китае, но и в мире. Оно предназначено для тушения пожаров и проведения спасательных работ на воде.
Кроме этого, AG600 может оснащаться дополнительным оборудованием для мониторинга морской среды, пассажирских и грузовых перевозок, а также разведки месторождений полезных ископаемых.
Самолет оснащен четырьмя турбовинтовыми двигателям, способен набирать на борт 12 тонн воды за 20 секунд. При этом максимальный взлетный вес AG600 составляет 53,5 тонны, длина корпуса — 39,3 метра, размах крыльев — 38,8 метра, а максимальная дальность полета — 4,5 тысячи километров.
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