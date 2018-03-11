Ученые нашли артефакты в мистическом поселении викингов

Найденные артефакты в мистическом поселении викингов перевернули представление об истории

Ученые нашли в канадской провинции Нью-Брансуик остатки поселения скандинавских викингов. Древнее поселение возвели около тысячи лет назад, за 500 лет до появления Христофора Колумба, который открыл Америку. Об этом сообщает The Daily Mail.

Как заявила археолог Бригита Уоллес, в начале нашей эры викинги поселились в Ньюфаундленде, Новой Шотландии, Нью-Йорке , а также на острове Принца Эдуарда. Обнаруженное в Канаде поселение получило название «Хоп».

Ученые сделали заявление на основании трех фактов: на территории канадской провинции было большое количество лосося, винограда, лосося и каноэ, изготовленных из кожи. Эти предметы скандинавов часто описываются в легендах и сагах. Поэтому археолог определила местоположение поселения, основываясь на описаниях путешествий древних воинов. В книге, которую использовала археолог в своем исследовании, было упоминание о поселении викингов, обнаруженное в 1960-х годах в Северной Америке.

«Археологам сложно переосмыслить то, что не соответствует культурным стереотипам», — ответила Уоллес своим коллегам. Другие ученые ставят под сомнения теорию Уоллес. По их словам, археолог имеет слишком мало фактов, чтобы утверждать о поселении викингов в Канаде.

«Новая теория могла бы раскрыть больше секретов о викингах и объяснить, были ли они первыми европейцами в Северной Америке. Пока же археологи могут лишь сделать сноску в книгах по истории о том, что это место в Канаде. Оно может стать началом совершенно нового раздела истории», — заявила археолог из Университета Алабамы в Бирмингеме Сара Паркак. Она объяснила оппонентам, что по известным данным, главным центром викингов была Гренландия. Поэтому всех воинов, которые умирали, перевозили для захоронения на родину.

В настоящее время ученые спорят о достоверности новых сведениях. Однако уже начаты раскопки и найдены первые реальные доказательства проживания викингов в Канаде. В частности, скандинавы умели добывать железную руду. Учеными уже обнаружено почти 13 килограммов шлака в очаге, который, как уверяют специалисты, использовался для обжига железной руды.