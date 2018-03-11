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В Китае заработал очиститель смога на солнечной энергии
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В Китае заработал гигантский очиститель смога на солнечной энергии 

TechCult 11 марта 2018
Фото: Reuters
Вдоволь надышавшись отравленным воздухом в период становления промышленности, ныне жители Поднебесной не жалеют средств на инновационные проекты по улучшению экологии. На днях в городе Сиань на проектную мощность вышла гибридная установка поглощения смога стоимостью $2 млн Она занимает 10 кв. км площади и состоит из огромной трубы и массива солнечных коллекторов.
Главное преимущество прототипа «сианьского антисмога» в том, что он работает в пассивном режиме. Огромный массив стеклянных крыш на земле служит для улавливания солнечного света, который нагревает воздух и тот самотеком устремляется вверх — в трубу высотой 18 м. В трубе газы проходят через серию фильтров, так что в атмосферу поступает уже условно чистый воздух.
Условно — потому что официальных данных о результатах фильтрации все еще не опубликовано. Установка начала работу в январе 2018-го, она пропускает по 5-8 млн м3 воздуха в сутки и на пике загрязнения в зимние периоды отопления показала устойчивое функционирование. Косвенные данные с датчиков загрязнения в соседних районах указывают на уменьшение концентрации твердых частиц в воздух на 19% за последние месяцы зимы. Звучит интересно, но это весьма невысокий показатель, если оценивать экономическую выгоду проекта.
У экспертов много вопросов к создателям сианьского антисмога — в частности, их интересует способность очищать воздух от двуокиси серы и влияние такого «пылесоса» на экологию и движение воздушных масс в городе. Для нормализации экологии в Сиане нужно минимум десяток таких башен, но их строительство обойдется слишком дорого даже без учета выделения огромных полезных площадей земли. Поэтому проект все еще находится на стадии эксперимента.
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