Маск показал новое видео запуска Tesla

Маск показал новое видео запуска спорткара Tesla в космос

Tesla Roadster был выведен на гелиоцентрическую орбиту Земли новейшей сверхтяжелой ракетой Falcon Heavy.

Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск показал видеоролик, на котором запечатлены кадры подготовки к пуску электромобиля Tesla Roadster в космос, сам взлет тяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy, а также реакция зрителей, который наблюдали за стартом.

Помимо этого в видео попал момент неудачной посадки центрального ускорителя ракеты. По словам самого Маска, на аппарате сработал только один из трех двигателей, что привело к падению в воду на скорости 480 километров в час.

Пуск Falcon Heavy со стартовой площадки Космического центра имени Джона Кеннеди с мыса Канаверал в США состоялся 6 февраля.

Ракета вывела на гелиоцентрическую орбиту полезную нагрузку в виде автомобиля Tesla Roadster с сидящим за его рулем манекеном.