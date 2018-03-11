Ещё
Маск показал новое видео запуска Tesla
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Маск показал новое видео запуска спорткара Tesla в космос 

ТК «Звезда» 4 часа назад
Фото: elonmusk / Instagram
Tesla Roadster был выведен на гелиоцентрическую орбиту Земли новейшей сверхтяжелой ракетой Falcon Heavy.
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск показал видеоролик, на котором запечатлены кадры подготовки к пуску электромобиля Tesla Roadster в космос, сам взлет тяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy, а также реакция зрителей, который наблюдали за стартом.
Помимо этого в видео попал момент неудачной посадки центрального ускорителя ракеты. По словам самого Маска, на аппарате сработал только один из трех двигателей, что привело к падению в воду на скорости 480 километров в час.

Falcon Heavy and Starman, Part 2

Публикация от  Elon Musk (@elonmusk)

Пуск Falcon Heavy со стартовой площадки Космического центра имени Джона Кеннеди с мыса Канаверал в США состоялся 6 февраля.
Ракета вывела на гелиоцентрическую орбиту полезную нагрузку в виде автомобиля Tesla Roadster с сидящим за его рулем манекеном.
ТК «Звезда»: последние новости
Россия отозвала заявку на членство в Европейской организации ядерных исследований В NASA все скрыли: подготовлен сенсационный доклад о внеземной жизни Вышла из-под контроля: на Землю рухнет токсичная космическая станция из Китая
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Не ваше дело!»: В Крыму резко ответили на слова США309
Ярош задумался о захвате Кубани и Воронежа233
Опубликовано видео пуска гиперзвуковой ракеты «Кинжал»237
Россияне раскритиковали ремонт Киркорова93
«Сначала входят миротворцы, а потом зачищаем Донбасс»826
Видео
Опубликовано видео пуска гиперзвуковой ракеты «Кинжал»
Оружие Армия
00:44
Российские фигуристы оказались вне конкуренции на чемпионате мира
02:44
Зимняя Паралимпиада в Пхёнчхане открылась красочным салютом
В мире
00:21
Муравьи танцуют вокруг iPhone, когда играет стандартный рингтон
00:46
Беспилотник облетел разрушенный при взрыве газа дом в Краснодаре
00:41
Момент крушения угнанного вертолета попал на видео
Другое
02:50
Трамп победил благодаря видеоигре «русских троллей»
02:54
NBC опубликовал полную версию интервью с Путиным
03:43
Ефремов нагрубил зрителям, но виноватым себя не считает
02:01
Путин назвал плюс расследований Навального
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение