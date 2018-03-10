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В Минобрнауки сообщили о новом соглашении с ЦЕРН
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В Минобрнауки сообщили, когда будет подписано новое соглашение с ЦЕРН 

RT на русском 10 марта 2018
Фото: Reuters
Правительство России подпишет новое соглашение с Европейской организацией ядерных исследований (ЦЕРН) в 2018 году. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки.
«В 2018 году планируется подписать новое соглашение между правительством Российской Федерации и ЦЕРН, которое зафиксирует участие России во второй фазе сооружения большого адронного коллайдера и всех экспериментов на этой установке», — приводит сообщение РИА Новости.
Отмечается, что также в новом договоре предполагается оговорить участие ЦЕРН в строительстве научных установок в России класса мегасайнс.
Ранее стало известно, что Россия отозвала заявку на членство в Европейской организации по ядерным исследованиям.
ЦЕРН — крупнейшая в мире лаборатория физики высоких энергий, в ней числятся 22 страны.
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