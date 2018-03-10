Ученые нашли протопланетное облако в созвездии Центавра

Ученые обнаружили большое протопланетное облако у звезды в созвездии Центавра

"Облако из очень мелкой космической пыли, вероятно, возникло в результате столкновений большого числа сравнительно мелких космических объектов, — отметили исследователи. — В результате вокруг звезды на расстоянии примерно 11 млрд километров образовалось кольцо из пыли. Под воздействием излучения звезды, которая по яркости в 23 раза превосходит Солнце, это кольцо постепенно расширяется". Американские астрономы обнаружили гигантское облако космической пыли у звезды HR 4796A, находящейся на расстоянии примерно 220 световых лет от Солнечной системы в созвездии Центавра. Как сообщил в пятницу интернет-портал Space.com, диаметр пылевого облака достигает 150 млрд километров. Астрономы предполагают, что в облаке сформировалась гигантская планета, и изучение этого космического объекта позволит лучше понять процесс формирования планет Солнечной системы.

Облако, по мнению астрономов, неоднородно. Не исключено, что это связано с тем, что звезда HR 4796A проходит через облако межзвездного газа и в результате в этом газе возникает ударная волна, влияющая на распределение пыли в облаке. На структуру гигантского пылевого облака оказывает воздействие и находящаяся неподалеку — в 87 млрд километрах — звезда красный карлик.

"Влияние облака межзвездного газа, а также влияние соседней звезды оказывают долговременное воздействие на эволюцию такой системы, — отметил он. — Асимметрия пылевого облака указывает на то, что на него воздействуют несколько факторов, помимо излучения центрального светила". Как отметил руководитель группы исследователей, астроном Университета штата Аризона Гленн Шнейдер, "эту звездную систему нельзя рассматривать изолированно от внешнего воздействия".

Впервые протопланетное облако у звезды Бета Живописца астрономы обнаружили в 1983 году, а в 2015 году на основании наблюдений с орбитального телескопа "Хаббл" выдвинули гипотезу о том, что в этом облаке формируется планета — газовый гигант. В настоящее время известно о существовании протопланетных дисков у примерно 40 звезд.