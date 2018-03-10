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Муравьи станцевали вокруг iPhone
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Муравьи танцуют вокруг iPhone, когда играет стандартный рингтон 

iPhones.ru 8 часов назад
Вы когда-нибудь пробовали включить стандартный рингтон iPhone рядом с муравьями? Думаю, нет.
А вот пользователь Reddit сделал это, и результат реально ошеломляет. Они начинают двигаться вокруг смартфона.
Интересно, что первоначально муравьи двигаются вокруг смартфона хаотично. Но стоит ему зазвонить, как насекомые меняют своё направление движения.
На самом деле, муравьи так реагируют не просто на сам смартфон, у них нет такой определенности, как у людей. Так двигаться их заставляет вибрация, исходящая от iPhone.
Это можно легко проверить — просто приподнимите устройство.
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