Ученые РФ создали уникальный материал

Российские ученые придумали, как создавать треугольные кирпичи с помощью самосборки молекул

Ученые из Омского государственного технического университета создали метод так называемой самосборки атомов и молекул, в результате чего образуются двумерные нанообъекты. Ожидается, что в будущем разработка позволит производить такие соединения в промышленных масштабах, что может помочь в решении разных задач. Исследование было опубликовано в журнале Physical Review B.

В природе мы видим этот процесс в ДНК — очень сложной конструкции, которая сама собирается с точностью до атома в огромных количествах в живых организмах, Кроме того, в ходе работы российские ученые разработали специальную программу, которая позволяет заранее предсказать, какие наноструктуры получатся из конкретных молекул.

— старший научный сотрудник ОмГТУ Павел Стишенко.

В природе мы видим этот процесс в ДНК — очень сложной конструкции, которая сама собирается с точностью до атома в огромных количествах в живых организмах, Конструирование структур с точностью до атома позволяет проявить интересные квантовые свойства. Так, например, на атомном уровне можно создать различные объекты, причем просто водя иглой микроскопа и выстраивая атомы в необходимом порядке. Однако минус такой процедуры в том, что метод не позволяет производить наноразмерые объекты в массовом количестве. Для этого необходим процесс, собирающий конструкции самостоятельно, а именно — методом самосборки.

— старший научный сотрудник ОмГТУ Павел Стишенко.

Как сообщила «Газета.ру», благодаря такому процессу, исследователи смогут собирать все, что нужно, включая различные конструкции с учетом необходимых размеров, а также всевозможные нанотрубки.

Меняя всего один макроскопический параметр, давление, мы можем получать разные фазы вещества. По сути, мы нашли способ делать треугольные кирпичи, из которых в будущем можно сделать что угодно в любых количествах, Стишенко подчеркнул, что российским ученым удалось разработать такой инструментарий, который дает возможность исследовать процессы самосборки при помощи компьютера, не проводя при этом долгие и дорогостоящие эксперименты.

— старший научный сотрудник ОмГТУ Павел Стишенко.

Ранее сообщалось, что ученые создали первого робота‐помощника для космонавтов МКС.