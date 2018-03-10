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Обнаружена жаба без морды
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Жабу без морды обнаружили в американском лесу 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: соцсети
На представительницу земноводных без морды случайно наткнулась герпетолог из Массачусетского университета Джилл Флеминг, сообщает телеканал "360".
Необычную жабу она обнаружила в одном из лесов американского штата Коннектикут.
Флеминг предположила, что земноводное просто пострадало во время спячки, поскольку какое-нибудь хищное животное попыталось съесть жабу, но к весне рана зажила. Причем следов открытой раны у земноводного не было.
Дальнейшая судьба жабы не сообщается. Исследовательница отпустила земноводное на волю после того, как сфотографировала его.
По мнению Флеминг, жаба вряд ли имела шансы прожить долгую жизнь, поскольку у нее не было возможности питаться. К тому же, отсутствие морды делало земноводное легкой добычей для хищников.
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