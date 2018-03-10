Обнаружена жаба без морды

Жабу без морды обнаружили в американском лесу

На представительницу земноводных без морды случайно наткнулась герпетолог из Массачусетского университета Джилл Флеминг, сообщает телеканал "360".

Необычную жабу она обнаружила в одном из лесов американского штата Коннектикут.

Флеминг предположила, что земноводное просто пострадало во время спячки, поскольку какое-нибудь хищное животное попыталось съесть жабу, но к весне рана зажила. Причем следов открытой раны у земноводного не было.

Дальнейшая судьба жабы не сообщается. Исследовательница отпустила земноводное на волю после того, как сфотографировала его.

По мнению Флеминг, жаба вряд ли имела шансы прожить долгую жизнь, поскольку у нее не было возможности питаться. К тому же, отсутствие морды делало земноводное легкой добычей для хищников.